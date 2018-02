Pattinaggio di figura, Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Tessa Virtue e Scott Moir tornano all’oro olimpico! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron si fermano a meno di un punto

Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì abbiamo visto all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale sono state assegnate le medaglie.

Campioni olimpici a Vancouver 2010, i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir sono riusciti a confermarsi dopo aver già stabilito il primato mondiale della danza corta, dando il meglio anche nella prova odierna sulle musiche dei Queen. La coppia della foglia d’acero ha realizzato la miglior free dance della propria carriera, ottenendo 122.40 punti, con 63.35 punti di technical elements e 59.05 punti di components, stabilendo un nuovo record mondiale nel totale con 206.07 punti. Virtue e Moir diventano la seconda coppia di danza in grado di salire tre volte sul podio olimpico, tenendo conto anche dell’argento di Sochi 2014, e la seconda a vincere due titoli in questa specialità. I canadesi vanno inoltre a conquistare la loro quinta medaglia olimpica, considerando anche i team event, risultato mai ottenuto da nessun atleta nella storia del pattinaggio di figura.

Secondi al termine del primo segmento di gara e condizionati da un problema con il costume di lei, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno potuto mostrare tutta la loro classe nella prova odierna. Sulle musiche di Ludwig van Beethoven coreografate da Marie-France Dubreuil, i giovani francesi hanno fatto segnare il nuovo record mondiale della free dance con 123.35 punti, migliorando i 121.87 punti ottenuti dalla stessa coppia nell’ultima rassegna continentale, con 63.98 punti di technical elements e 59.37 punti per le componenti del programma. I campioni europei in carica sono andati per qualche momento a ritoccare anche il primato mondiale del totale, con 205.28 punti, ma alla fine non sono riusciti a concludere la rimonta sperata.

La sfida per la medaglia di bronzo ha visto primeggiare i fratelli statunitensi Alex Shibutani e Maia Shibutani, che hanno realizzato un’ottima short dance da 114.86 punti, chiudendo con un totale di 192.59 punti. A farne le spese sono stati i connazionali Madison Hubbell e Zachary Donohue, terzi dopo la short dance, che però si sono dovuti accontentare della quarta posizione con 186.92 punti, staccati di poco più di sei decimi dal gradino più basso del podio.

Sulla colonna sonora di La vita è bella, composta da Nicola Piovani, gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno ottenuto 108.34 punti, con 55.27 punti per gli elementi tecnici e 54.07 punti per le componenti del programma. I campioni italiani hanno pagato una sbavatura di Luca sul primo twizzle ed un punto di deduzione per sollevamento prolungato. La loro avventura olimpica si è chiusa dunque con un totale di 184.91 punti e la sesta posizione finale, stesso piazzamento di Sochi 2014. A scavalcarli sono stati i russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, che sono riusciti ad agguantare la quinta posizione con 186.92 punti.

Esibitisi nel secondo gruppo, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno concluso una buona prestazione, ottenendo 105.31 punti per la loro free dance sulle note di Exogenesis: Symphony Part III dei Muse, con 53.82 punti di technical elements e 51.49 punti di components. La coppia italiana conclude dunque la rassegna a cinque cerchi con un totale di 173.47 punti e la decima posizione finale, guadagnando un piazzamento rispetto alla short dance e permettendo all’Italia di piazzare per la prima volta due coppie di danza nella top ten.

CLASSIFICA FINALE DANZA

Pl. Name Nation Points SD FD 1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 206.07 1 2 2 PAPADAKIS G / CIZERON G FRA 205.28 2 1 3 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 192.59 4 3 4 HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary USA 187.69 3 5 5 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri OAR 186.92 6 4 6 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 184.91 5 6 7 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 181.98 8 7 8 GILLES Piper / POIRIER Paul CAN 176.91 9 8 9 CHOCK Madison / BATES Evan USA 175.58 7 12 10 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco ITA 173.47 11 9 11 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 170.32 10 10 12 HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill ESP 168.33 12 11 13 ZAGORSKI T / GUERREIRO J OAR 162.24 13 14 14 KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym POL 161.35 14 15 15 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 160.63 15 13 16 LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti GER 150.49 17 16 17 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 149.59 18 17 18 MIN Yura / GAMELIN Alexander KOR 147.74 16 19 19 AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper TUR 147.18 20 18 20 MYSLIVECKOVA Lucie / CSOLLEY Lukas SVK 142.57 19 20

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating