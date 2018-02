Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritto per Nazione

Sono oramai state ufficializzate tutte le convocazioni nel pattinaggio di figura per i prossimi Giochi Olimpici di PyeongChang 2018.

Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono stati tra i primi atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato dalle rispettive federazioni nazionali. In seguito alla rassegna nazionale, anche il Giappone ha ufficializzato i propri convocati, tra i quali ci sono il campione olimpico in carica Yuzuru Hanyū ed i freschi campioni nipponici Shōma Uno e Satoko Miyahara. Per gli Stati Uniti, invece, le principali speranze di medaglia saranno riposte in Nathan Chen e nelle tre forti coppie di danza. Il Canada, infine, sarà guidato dai campioni mondiali di danza Tessa Virtue e Scott Moir, nonché dal tre volte iridato Patrick Chan.

Per Israele, Adel Tankova / Ronald Zilberberg sostituiscono la coppia di danza Isabella Tobias / Ilia Tkachenko, visto che il secondo non ha ancora ottenuto il passaporto. Sempre per una questione di passaporti, la Danimarca ha rinunciato alla sua quota nella danza, che era stata ottenuta da Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen. La Svezia, invece, ha restituito la quota maschile conquistata da Alexander Majorov, in quanto quest’ultimo non è riuscito ad ottenere i punteggi richiesti dalla sua federazione nazionale, permettendo così alle Filippine di recuperare un posto.

Per la Russia, che parteciperà sotto bandiera neutra, Ksenia Stolbova ed Ivan Bukin hanno visto la propria richiesta di partecipazione respinta per sospetto doping, mentre ci saranno le stelle Evgenia Medvedeva ed Alina Zagitova.

TUTTI I PARTECIPANTI

Men Ladies Pairs Ice dance AUS Brendan Kerry Kailani Craine Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor AUT Miriam Ziegler / Severin Kiefer BEL Jorik Hendrickx Loena Hendrickx BRA Isadora Williams CAN Patrick Chan

Keegan Messing Larkyn Austman

Gabrielle Daleman

Kaetlyn Osmond Megan Duhamel / Eric Radford

Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro

Julianne Seguin / Charlie Bilodeau Piper Gilles / Paul Poirier

Tessa Virtue / Scott Moir

Kaitlyn Weaver / Andrew Poje CHN Jin Boyang

Yan Han Li Xiangning Sui Wenjing / Han Cong

Yu Xiaoyu / Zhang Hao

Peng Cheng / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu CZE Michal Březina Anna Dušková / Martin Bidař Cortney Mansour / Michal Češka FIN Emmi Peltonen FRA Chafik Besseghier Maé-Bérénice Méité Vanessa James / Morgan Ciprès Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron

Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac GEO Moris Kvitelashvili GER Paul Fentz Nicole Schott Annika Hocke / Ruben Blommaert

Aliona Savchenko / Bruno Massot Kavita Lorenz / Joti Polizoakis GBR Penny Coomes / Nick Buckland HUN Ivett Tóth ISR Oleksii Bychenko

Daniel Samohin Aimee Buchanan (team) Paige Conners / Evgeni Krasnopolski Adel Tankova / Ronald Zilberberg ITA Matteo Rizzo Carolina Kostner

Giada Russo Nicole Della Monica / Matteo Guarise

Valentina Marchei / Ondrej Hotarek Anna Cappellini / Luca Lanotte

Charlene Guignard / Marco Fabbri JPN Yuzuru Hanyu

Keiji Tanaka

Shoma Uno Satoko Miyahara

Kaori Sakamoto Miu Suzaki / Ryuichi Kihara Kana Muramoto / Chris Reed KAZ Denis Ten Aiza Mambekova

Elizabet Tursynbayeva LAT Deniss Vasiļjevs Diāna Ņikitina MAS Julian Yee PRK Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik OAR Mikhail Kolyada

Dmitri Aliev Alina Zagitova

Evgenia Medvedeva

Maria Sotskova Kristina Astakhova / Alexei Rogonov

Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov

Natalia Zabiiako / Alexander Enbert Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev

Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro PHI Michael Christian Martinez POL Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev SVK Nicole Rajičová Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley KOR Cha Jun-hwan Choi Da-bin

Kim Ha-nul Kim Kyu-eun / Alex Kangchan Kam Yura Min / Alexander Gamelin ESP Javier Fernández

Felipe Montoya Sara Hurtado / Kirill Khaliavin SWE Anita Ostlund SUI Alexia Paganini TUR Alisa Agafonova / Alper Uçar UKR Yaroslav Paniot Anna Khnychenkova Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin USA Nathan Chen

Adam Rippon

Vincent Zhou Karen Chen

Mirai Nagasu

Bradie Tennell Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Madison Chock / Evan Bates

Madison Hubbell / Zachary Donahue

Maia Shibutani / Alex Shibutani UZB Misha Ge

NUMERO ATLETI PER PAESE

Australia (4)

Australia (4) Austria (2)

Austria (2) Belgio (2)

Belgio (2) Brasile (1)

Brasile (1) Canada (17)

Canada (17) Cina (11)

Cina (11) Rep. Ceca (5)

Rep. Ceca (5) Finlandia (1)

Finlandia (1) Francia (8)

Francia (8) Georgia (1)

Georgia (1) Germania (8) Gran Bretagna (2)

Gran Bretagna (2) Ungheria (1)

Ungheria (1) Israele (7)

Israele (7) Italia (11)

Italia (11) Giappone (9)

Giappone (9) Kazakistan (3)

Kazakistan (3) Lettonia (2)

Lettonia (2) Malaysia (1)

Malaysia (1) Corea del Nord (2)

Corea del Nord (2) Atleti Olimpici di Russia (15)

Atleti Olimpici di Russia (15) Filippine (1) Polonia (2)

Polonia (2) Slovacchia (3)

Slovacchia (3) Corea del Sud (7)

Corea del Sud (7) Spagna (4)

Spagna (4) Svezia (1)

Svezia (1) Svizzera (1)

Svizzera (1) Turchia (2)

Turchia (2) Ucraina (4)

Ucraina (4) Stati Uniti (14)

Stati Uniti (14) Uzbekistan (1)

