Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggia Carolina Kostner? Tutte le date e gli orari. Il programma completo

Carolina Kostner è pronta per fare il suo ritorno sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante, dopo essersi esibita nel team event, è attesissima nell’individuale: l’azzurra è in piena lotta per il podio, vuole provare a replicare il bronzo di Sochi 2014 e ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Se Medvedeva e Zagitova sono le super favorite per le prime due posizioni, l’altoatesina può tranquillamente puntare al gradino più basso del podio, un risultato davvero incredibile per una ragazza di 31 anni che non smette mai di stupire. Carolina Kostner sarà impegnata nel programma corto nella giornata di mercoledì 21 febbraio alle ore 06.14 italiane, penultima di giornata. Naturalmente tornerà in pista per il programma libero che assegnerà le medaglie: l’appuntamento è per venerdì 23 febbraio ma l’orario dipenderà dal piazzamento nel corto (indicativamente attorno alle 05.00 italiane).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari in cui vedremo in gara Carolina Kostner alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO:

06.14 Programma corto

VENERDI’ 23 FEBBRAIO:

Orario da definire Programma libero

