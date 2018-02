Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la star list del Galà Olimpico: presenti Cappellini-Lanotte e Marchei-Hotarek

Archiviate le emozionanti competizioni della disciplina di pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali, questa notte a partire dalle ore 1:30 (ora italiana) scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Arena di PyeongChang gli atleti di tutte le specialità per il tradizionale Galà Olimpico. Tra i pattinatori italiani saranno presenti la coppia di artistico formata da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, la quale si esibirà sulle musiche di “Barbie Girl” degli Aqua, e i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini-Luca Lanotte che pattineranno su un medley di musiche di Charlie Chaplin.

Di seguito riportiamo la scaletta dello spettacolo:

1. Opening Performance & Skaters Introduction

2. MIN Yura / GAMELIN Alexander KOR (8. Ice Dance)

3 CHA Junhwan, KOR (15. Men Single Skating)

4. BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri, OAR (5. Ice Dance)

5. UNO Shoma, JPN (2. Men Single Skating)

6. SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex, USA (3. Ice Dance)

7. CHOI Dabin, KOR (7. Ladies Single Skating)

8. RYOM Tae Ok / KIM Ju Sik, PRK (13. Pair Skating)

9. CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca, ITA (6. Ice Dance)

10. TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir, OAR (4. Pair Skating)

11. OSMOND Kaetlyn, CAN (3. Ladies Single Skating)

12. SUI Wenjing / HAN Cong, CHN (2. Pair Skating)

13. FERNANDEZ Javier, ESP (3. Men Single Skating)

(Intervallo)

14. Opening Performance 2nd half

15 KIM Kyueun / KAM Alex Kang Chan, KOR Pair Skating

16. HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary, USA (4. Ice Dance)

17. MIYAHARA Satoko, JPN (4. Ladies Single Skating)

18. DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric, CAN (3. Pair Skating)

19. JIN Boyang, CHN (4. Men Single Skating)

20. PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume, FRA (2. Ice Dance)

21. MEDVEDEVA Evgenia, OAR (2. Ladies Single Skating)

22 MARCHEI Valentina / HOTAREK Ondrej, ITA (6. Pair Skating)

23. GE Misha, UZB (17. Men Single Skating)

24. VIRTUE Tessa / MOIR Scott, CAN (1. Ice Dance)

25. ZAGITOVA Alina, OAR (1. Ladies Single Skating)

26. SAVCHENKO Aljona / MASSOT, Bruno GER (1. Pair Skating)

27. HANYU Yuzuru, JPN (1. Men Single Skating)

28. Thank you from the skaters

29. Finale

Foto: Valerio Origo