Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018 – L’Italia asfalta la Germania e vola alla Final Six: 25-3 con pokerissimo di Palmieri

L’Italia demolisce la Germania con un sonoro 25-3 e si qualifica alla Final Six dell’Europa Cup 2018 di pallanuoto femminile, nuova competizione organizzata dalla LEN. A Volos (Grecia) le azzurre non hanno avuto particolari problemi contro la modesta formazione tedesca e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver surclassato Israele nella giornata di ieri e aver perso all’esordio contro la quotata Ungheria. Domani la nostra Nazionale chiuderà il torneo affrontando le padrone di casa: le azzurre devono obbligatoriamente vincere, possibilmente con un buono scarto, per sperare di agguantare il primo posto nel girone.

Le ragazze di coach Conti hanno dominato le avversarie in lungo e in largo, mostrando fin da subito una netta superiorità tecnica. In vasca c’è stata soltanto una squadra per larghi tratti della partita, le teutoniche non ci hanno mai impensierito e la partita è stata a senso unico per quasi tutti i 32 minuti. Partenza a spron battuto dell’Italia che rifila un sonoro 8-0 nel primo quarto, la musica non cambia nei periodi successivi (6-1 e 4-0). Con un ampio turn-over nella seconda metà di partita la nostra vena realizzativa si è leggermente abbassata e abbiamo concesso qualcosina alle nostre avversarie (7-2 nell’ultimo quarto).

Mattatrice indiscussa una scatenata Valeria Maria Grazia Palmieri che ha segnato 5 gol, belle triplette per Arianna Garibotti, Elisa Queirolo, Agnese D’Amico e Silvia Avegno. Tutta le nostre ragazze, eccezion fatta per i portieri Giulia Gorlero e Federica Lavi (entrata nell’ultimo quarto) oltre a Sara Dario, sono riuscite ad andare in rete: da annoverare infatti le doppiette di Rosaria Aiello e Arianna Gragnolati e le reti di Chiara Tabani e Roberta Bianconi.