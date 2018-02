Pallanuoto, Champions League 2018: Pro Recco-Spandau 12-4. Liguri sempre più primi

La Pro Recco, nonostante sia già qualificata alla Final Eight della Champions League di pallanuoto, continua la propria marcia in vetta al raggruppamento, battendo lo Spandau per 12-4. Liguri al primo posto nel girone con 21 punti, 5 di margine sull’Eger; Spandau che resta a quota 15.

Pronti, via ed i liguri passano con Bruni. Negrean pareggia i conti, ma l’ultimo giro di lancette è tutto di marca Pro Recco, che diviene devastante: rigore di Di Fulvio e marcature di Molina e Ivovic, a sigillo del 4-1. Seconda frazione al piccolo trotto: Filipovic allunga, Stamm ribatte, ma Di Fulvio manda i padroni di casa al secondo intervallo sul +4, sul 6-2.

Nel terzo quarto Dedovic accorcia, ma i padroni di casa non lasciano spazio agli avversari per tentare il rientro: Echenique e Filipovic danno anche questo parziale alla Pro Recco, che arriva agli ultimi 8′ sull’8-3. Ultimo periodo di assoluto dominio casalingo: doppietta di Di Fulvio e reti di Echenique e Molina, inframmezzati dalla marcatura di Restovic, per il 12-4 finale, score che non ammette repliche.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it