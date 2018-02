Basket, Cecilia Zandalasini tornerà in WNBA! Giocherà tutta la stagione con le Minnesota Lynx

Cecilia Zandalasini tornerà in WNBA. Dopo l’avventura di fine estate 2017, conclusa con il titolo, l’azzurra ha firmato un nuovo contratto con le Minnesota Lynx. È stata la stessa società ad annunciarlo nella serata italiana di oggi, senza però rivelare i termini dell’accordo.

“Abbiamo apprezzato la decisione di Cecilia di unirsi a noi la scorsa estate“, ha dichiarato Cheryl Reeve, head coach e GM delle Lynx. “Viene da un anno incredibile con la Nazionale Italiana, con cui è andata vicina a qualificarsi al Mondiale. Le sue performance agli Europei sono state descritte come ‘il miglior debutto di sempre in un Europeo‘. Non vediamo l’ora di averla per tutta la stagione con noi“. Zandalasini era infatti volata a Minnesota alla fine di agosto, giocando tre partite in regular season, con un totale di 19 minuti, 2 punti e 1 rimbalzo, aggiungendo poi cinque presenze ai playoff con 2 punti e 1 assist in 11 minuti.

Oltre a Cecilia, come detto, anche Endene Miyem, sua attuale compagna di squadra a Schio, partirà alla volta della WNBA. Sempre oggi, poi, è stata annunciata anche Lynette Kizer.













Credit: Ciamillo