Pallanuoto, A1 2018: risultati e classifica della quindicesima giornata. Pro Recco e Sport Management senza problemi

Quindicesima giornata leggermente ristretta quella di oggi per il campionato di pallanuoto maschile di A1. Doppio anticipo nei giorni scorsi, oggi impegnate le prime due della classe Pro Recco e Sport Management che non sbagliano e vincono nettamente. Successi di misura anche per RN Savona e per Canottieri Napoli nel derby con il Posillipo. Andiamo a riepilogare i risultati e la classifica aggiornata.

15^ giornata – 24 febbraio 2018

Acquachiara Ati 2000-Bogliasco Bene 8-13

Lazio Nuoto-RN Savona 9-10 – live su Waterpolo Channel

Banco Bpm Sport Management-RN Florentia 12-7

Canotteri Napoli-CN Posillipo 10-8

Pro Recco-Reale Mutua Torino 81 Iren 16-2

Mercoledì 7 febbraio

Seleco Nuoto CT-Pallanuoto Trieste 9-8

Giovedì 22 febbraio

CC Ortigia-AN Brescia 12-17

Classifica

PRO RECCO N e PN 45 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 42 AN BRESCIA 39 RN SAVONA 28 CC NAPOLI 28 CC ORTIGIA 27 SS LAZIO NUOTO 19 RN FLORENTIA 17 BOGLIASCO BENE 16 CN POSILLIPO 15 SELECO NUOTO CT 15 PALLANUOTO TRIESTE 11 REALE MUTUA TORINO 81 IREN 4 ACQUACHIARA ATI 2000 0













