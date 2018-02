Olimpiadi PyeongChang 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di martedì 20 febbraio

Dopo un lunedì sostanzialmente di riposo, martedì 20 febbraio si torna a fare sul serio per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia.

PATTINAGGIO DI FIGURA

Ore 2.00, programma libero danza

Anna Cappellini e Luca Lanotte si sono superati nel corso del programma corto, concludendo in quinta posizione ad appena 1,18 punti dal podio virtuale. La classifica è molto corta e saranno addirittura sei le coppie in lotta per la medaglia di bronzo, mentre l’oro sarà conteso dai canadesi Virtue-Moir e dai francesi Papadakis-Cizeron. Gli azzurri dovranno compiere la prestazione della vita per agguantare un risultato impensabile alla vigilia. Non avranno nulla da perdere.

Percentuali di medaglia

Cappellini-Lanotte: 20%

BIATHLON

Ore 12.15, staffetta mista

La staffetta mista sarà la gara della verità per la spedizione tricolore in Corea, quella più attesa sin dalla vigilia della partenza per PyeongChang. L’Italia non può nascondersi e si giocherà una medaglia. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nelle prime due frazioni, Lukas Hofer e Dominik Windisch a chiudere. La speranza è che gli azzurri possano trovare finalmente la giornata giusta al poligono. La concorrenza è agguerrita, fanno paura in particolare Norvegia, Germania e Francia, ma anche la Svezia che ha compiuto passi da gigante.

Percentuali di medaglia

Italia: 45%

SHORT TRACK

Ore 12.25, staffetta femminile

Forse il momento più importante della giornata per l’Italia. Le azzurre sono nella finale a quattro che assegnerà le medaglie. Sulla carta Corea del Sud e Cina sembrano avere qualcosa in più delle nostre portacolori, che partiranno invece alla pari con il Canada per un ipotetico bronzo. Fondamentale sarà ritrovare la miglior Arianna Fontana, soprattutto in vista di un finale di gara che potrebbe rivelarsi incerto e concitato.

Percentuali di medaglia

Italia: 55%

