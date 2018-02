Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 16 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 (16 FEBBRAIO)

Saranno 28 gli italiani in gara nella giornata di venerdì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune importanti carte da medaglia: la migliore è indubbiamente quella di Michela Moioli nello snowboardcross ma attenzione anche a Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill nel SuperG. L’Italia di curling affronterà la Danimarca a caccia di una vittoria fondamentale per poter ambire alle semifinali, per il resto non abbiamo grandi speranze.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di venerdì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, quarta giornata (maschile): Italia vs Danimarca (Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Retornaz)

01.30 SKELETON – Terza e quarta manche (maschile): Joseph Luke Cecchini

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo maschile (programma corto): Matteo Rizzo

02.00 SNOWBOARD – Snowboardcross (femminile), seeding round: Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli

02.00 SCI ALPINO – Slalom femminile (prima manche): Chiara Costazza, Irene Curtoni, Marta Bassino, Manuela Moelgg

03.00 SCI ALPINO – SuperG (maschile): Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia

04.15 SNOWBOARD – Snowboardcross (femminile), Blocco Finale: Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli

05.15 SCI ALPINO – Slalom femminile (seconda manche): Eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

07.00 SCI DI FONDO – 15km t.l. (maschile): Mirco Bertolina, Dietmar Noeckler, Sergio Rigoni, Stefan Zelger

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 140, qualificazioni (maschile): Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

(foto pagina Facebook Michela Moioli)