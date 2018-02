LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA venerdì 16 febbraio: Michela Moioli contro tutte, Paris 7° in superG

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello scorso mese di settembre, ha disputato una sola gara nell’arco dell’inverno a causa di problemi alla spalla, vincendola. Riflettori puntati sul SuperG maschile e sullo slalom femminile per quanto riguarda lo sci alpino dove Mikaela Shiffrin punterà al bis dopo l’oro in gigante mentre gli azzurri andranno a caccia di riscatto dopo il deludente risultato in discesa. E poi il torneo olimpico di curling e lo short program di pattinaggio artistico con il nostro Matteo Rizzo. Davvero un menù ricco tutto da vivere in compagnia di OASport. Si comincia a partire dalle ore 02.00. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE!

Foto: pagina facebook Moioli