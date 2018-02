Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 14 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

Oggi mercoledì 14 febbraio l’Italia si gioca delle carte interessanti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi giocano il tutto per tutto nell’individuale di biathlon. Occhi puntati anche sulla squadra di curling maschile che inizia la propria avventura. Speriamo nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica, in programma anche il programma corto delle coppie di artistico e il doppio di slittino.

Di seguito tutti gli italiani in gara, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di mercoledì 14 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, fruibilità garantita anche su Tim Vision, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, prima giornata (maschile): Canada vs Italia (Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Thierry Retornaz)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie (programma corto): Della Monica/Guarise, Marchei/Hotarek

02.15 SCI ALPINO – Slalom, prima manche (femminile): Irene Curtoni, Chiara Costazza, Manuela Moelgg

05.45 SCI ALPINO – Slalom, seconda manche (femminile): Eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

07.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino HS 109: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Lukas Runggaldier

09.45 COMBINATA NORDICA – Gundersen 10km: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Lukas Runggaldier

11.00 SPEED SKATING – 1000m (femminile): Francesca Bettrone, Yvonne Daldossi

12.05 CURLING – Round robin, seconda giornata (maschile): Svizzera vs Italia (Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Thierry Retornaz)

12.05 BIATHLON – Individuale (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Alexia Runggaldier

12.20 SLITTINO – Doppio, prima e seconda manche: Rieder/Rastner, Nagler/Malleier

(Foto: FISI – Serge Schwan)