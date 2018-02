Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (martedì 13 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DELLE OLIMPIADI INVERNALI (MARTEDI’ 13 FEBBRAIO)

Diciotto italiani saranno in gara nella giornata di martedì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune delle nostre migliori carte da medaglia. Tocca a Federico Pellegrino, impegnato nella sprint di sci di fondo: il valdostano è chiamato alla battaglia campale contro il colosso Klaebo. Spazio ad Arianna Fontana e a Martina Valcelpina: sui 500m di short track sono tra le grandi favorite per il podio, la nostra portabandiera vuole la medaglia d’oro a tutti i costi, l’unica che le manca nel suo palmares. Nella combinata alpina possiamo sognare con Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris: devono dare tutto in discesa e poi difendersi in slalom.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nella giornata di martedì 13 febbraio. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Premium Player e su Eurosport Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono otto ore avanti rispetto a noi).

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

03.30 SCI ALPINO – Combinata alpina, discesa libera (maschile): Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Riccardo Tonetti

07.00 SCI ALPINO – Combinata alpina, slalom (maschile): Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Riccardo Tonetti

09.30 SCI DI FONDO – Sprint t.c., qualificazioni (femminile): Greta Laurent, Lucia Scardoni, Gaia Vuerich

10.00 SCI DI FONDO – Sprint t.c., qualificazioni (maschile): Federico Pellegrino, Mirco Bertolina, Maicol Rastelli, Stefan Zelger

11.00 SHORT TRACK – 500m, quarti di finale (femminile): Arianna Fontana, Martina Valcepina

11.26 SHORT TRACK – 1000m, batterie (maschile): Yuri Confortola, Tommaso Dotti

11.30 SLITTINO – Singolo, terza e quarta manche (femminile): Andrea Voetter, Sandra Robatscher

12.00 SPEED SKATING – 1500m (maschile): Andrea Giovannini

12.00 SCI DI FONDO – Sprint t.c., Blocco Finale (femminile): Eventuali Greta Laurent, Lucia Scardoni, Gaia Vuerich

12.00 SCI DI FONDO – Sprint t.c., Blocco Finale (maschile): Eventuali Federico Pellegrino, Mirco Bertolina, Maicol Rastelli, Stefan Zelger

12.11 SHORT TRACK – 500m, semifinali (femminile): Eventuali Arianna Fontana, Martina Valcepina

13.10 SHORT TRACK – 500m, Finale (femminile): Eventuali Arianna Fontana, Martina Valcepina

(foto Renzo Brico)