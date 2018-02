LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA martedì 13 febbraio: si gareggia in combinata! Federico Pellegrino e Arianna Fontana, l’Italia trattiene il fiato

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint di biathlon.

Riflettori puntati su Federico Pellegrino che vuole l’impresa nella sprint a tecnica classifica di sci di fondo: il valdostano sfiderà Klaebo per sognare davvero l’impossibile, l’obiettivo è quello di salire sul podio ma la speranza di strappare l’oro alberga nella testa del nostro fenomeno. Tutti con Arianna Fontana e Martina Valcepina: la nostra portabandiera e la mamma volante saranno impegnati sui 500m dello short track, entrambe inseguono la medaglia e la nostra leader punta a quell’oro che manca. C’è tanta attesa anche per la combinata alpina con Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris ma tutto dipende dalle condizioni meteo: il vento soffia ancora forte e c’è il rischio cancellazione. Spazio poi anche alle due manche finali di slittino femminile, al freestyle, al curling misto: ci sarà davvero da divertirsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 01.00. Buon divertimento a tutti.

Il programma completo di martedì 13 febbraio – Tutti gli azzurri in gara martedì 13 febbraio













Clicca qui per il minisito sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

(foto Pentaphoto FISI)