Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 19 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

Oggi lunedì 19 febbraio saranno soltanto 14 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non abbiamo chance di medaglia, si spera che la squadra di curling riesca a battere la Corea del Sud e che Cappellini/Lanotte ottengano un buon risultato nel corto di danza.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, fruibilità garantita su Tim Vision, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Danza (programma corto): Cappellini/Lanotte, Guignard/Fabbri

06.05 CURLING – Round robin, nona giornata (maschile): Italia vs Corea del Sud (Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Joel Retornaz)

12.00 SPEED SKATING – 500m (maschile): Mirko Giacomo Nenzi

13.30 SALTO CON GLI SCI – Prova a squadre HS 140 (maschile): Italia (Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam)

