LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA lunedì 19 febbraio: Cappellini-Lanotte in lotta per il bronzo dopo il programma corto! Tocca all’Italia del curling

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove l’Italia spera di ben figurati con Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo e Alex Insam. Ma sarà una lunga giornata, che comincerà nella nottata italiana con il pattinaggio artistico e il programma corto della danza: toccherà quindi ad Anna Cappellini e Luca Lanotte, desiderosi di fare una buona prova ed inserirsi nella lotta tra le coppie di vertice. In gara ci saranno anche Charlene Guignard e Marco Fabbri. Sarà una giornata importante anche per l’Italia del curling, che ha bisogno di battere la Corea del Sud per restare in corsa per le semifinali. E poi ancora lo snowboard, il freestyle, le semifinali dell’hockey su ghiaccio femminile: ce ne sarà per tutti i gusti! Noi di OA Sport seguiremo tutto in tempo reale, a partire dall’1 di notte. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE!

Clicca qui per leggere il programma di giornata – Clicca qui per sapere gli azzurri in gara

CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Pier Colombo