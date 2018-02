Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutte le gare di oggi (giovedì 15 febbraio) e gli italiani in gara. Programma, orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming

Oggi giovedì 15 febbraio si preannuncia una giornata davvero infinita alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ben 9 titoli in palio e tanto spettacolo assicurato. Lo sci alpino dovrebbe regalarci discesa maschile e gigante femminile (meteo permettendo), poi lo snowboardcross maschile, le prove individuali di biathlon ma anche le coppie di pattinaggio artistico, i 10000m maschili di speed skating. L’Italia può sognare medaglie ovunque: Sofia Goggia, Federica Brignone, il terzetto della velocità, Omar Visintin, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicola Tumolero, Davide Ghiotto.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di giovedì 15 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, fruibilità garantita anche su Tim Vision, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, seconda giornata (femminile)

02.00 SKELETON – Prima e seconda manche (maschile): Joseph Luke Cecchini

02.00 SCI ALPINO – Gigante, prima manche (femminile): Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, Marta Bassino

02.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie (programma libero): Hotarek/Marchei, Della Monica/Guarise

03.00 SNOWBOARD – Snowboardcross (maschile), Seeding round: Michele Godino, Emanuel Perathoner, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

03.30 SCI ALPINO – Discesa libera (maschile): Dominik Paris, Christof Innerhofer, Peter Fill, Emanuele Buzzi

04.10 HOCKEY – Finlandia vs Germania (maschile)

04.10 HOCKEY – USA vs Canada (maschile)

05.30 SNOWBOARD – Snowboardcross (maschile): Michele Godino, Emanuel Perathoner, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

05.45 SCI ALPINO – Gigante, seconda manche (femminile): Eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

06.05 CURLING – Round robin, terza giornata (maschile): Italia vs USA (Daniele Ferrazza, Simone Gonin, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Thierry Retornaz)

07.30 SCI DI FONDO – 10km t.l. (femminile): Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Sara Pellegrini, Lucia Scardoni

09.15 BIATHLON – Individuale (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Alexia Runggaldier

12.00 SPEED SKATING – 10000m (maschile): Davide Ghiotto, Nicola Tumolero

12.05 CURLING – Round robin, terza giornata (femminile)

12.20 BIATHLON – Individuale (maschile): Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello

13.10 HOCKEY – Repubblica Ceca vs Corea del Sud (maschile)

13.10 HOCKEY – Svizzera vs Canada (maschile)

13.30 SLITTINO – Staffetta a squadre: Italia (formazione da definire)

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto Pentaphoto FISI)