Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggiano gli italiani? I giorni e gli orari in cui vedremo impegnati gli azzurri di tutti gli sport. Il programma completo

L’Italia è pronta per essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dall’8 al 25 febbraio, ben 121 azzurri si cimenteranno sulla neve e sul ghiaccio con l’obiettivo di conquistare le tanto ambite medaglie. I nostri atleti saranno protagonisti in ben 14 sport sui 15 programmi: saremo praticamente ovunque (tranne nell’hockey ghiaccio) con la possibilità di fare la differenza in ogni contesto e sognare anche la vittoria della tanto agognata medaglia d’oro che ormai manca da otto anni.

Di seguito tutti i giorni e gli orari in cui vedremo gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: una guida completa per sapere quando gli azzurri saranno impegnati in campo gara e non perdersi nemmeno un minuto delle loro gesta. Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport; in diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Premium Player e sul sito della Rai; in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO:

13.30 SALTO CON GL SCI – Trampolino HS 109, qualificazioni (maschile): Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (corto maschile, corto coppie): Italia (formazione da definire)

SABATO 10 FEBBRAIO:

08.15 SCI DI FONDO – Skiathlon (femminile): azzurre da definire

11.00 SHORT TRACK – 1500m (maschile): Yuri Confortola, Tommaso Dotti

11.10 SLITTINO – Singolo, prima e seconda manche (maschile): Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder

12.00 SPEED SKATING – 3000m (femminile): azzurre da definire

12.15 BIATHLON – Sprint (femminile): Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, ultima scelta da definire

13.00 SHORT TRACK – 500m (femminile), Qualificazioni: Arianna Fontana, Martina Valcepina, altre azzurre da definire

13.00 SHORT TRACK – Staffetta (femminile), Qualificazioni: Italia

13.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino normale (maschile), Finale: Eventuali Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (programma corto danza, corto femminile, corto coppie): Italia (formazione da definire)

03.00 SCI ALPINO – Discesa libera (maschile): Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, ultimo azzurro da definire

07.15 SCI DI FONDO – Skiathlon (maschile): Francesco De Fabiani, altri azzurri da definire

08.00 SPEED SKATING – 5000m (maschile): azzurri da definire

10.50 SLITTINO – Singolo (maschile), terza e quarta manche: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder

12.15 BIATHLON – Sprint (maschile): Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch, ultimo azzurro da definire

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero femminile, libero maschile, libero danza): Italia (formazione da definire):

02.15 SCI ALPINO – Gigante (femminile, prima manche): Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, ultima azzurra da definire

05.45 SCI ALPINO – Gigante (femminile, seconda manche): Eventuali qualificate dalla prima manche

11.10 BIATHLON – Inseguimento (femminile): azzurri da definire (dipende dalla sprint)

11.50 SLITTINO – Individuale (femminile), prima e seconda manche: Sandra Robatscher, Andrea Voetter

13.00 BIATHLON – Inseguimento (maschile): azzurri da definire (dipende dalla sprint)

13.50 SALTO CON GLI SCI – Trampolino normale (femminile): Evelyn Insam, Lara Malsiner, Manuela Malsiner, Elena Runggaldier

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

03.30 SCI ALPINO – Combinata (maschile, discesa): Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer, altro azzurro da definire

07.00 SCI ALPINO – Combinata (maschile, slalom): azzurri provenienti dalla prima manche

11.00 SHORT TRACK – 1000m (maschile), qualificazioni: Yuri Confortola, Tommaso Dotti

11.00 SHORT TRACK – 500m (femminile): Arianna Fontana, Martina Valcepina

11.30 SLITTINO – Singolo (femminile), terza e quarta manche: Sandra Robatscher, Andrea Voetter

12.00 SCI DI FONDO – Sprint (maschile): Federico Pellegrino, altri azzurri da confermare

12.00 SCI DI FONDO – Sprint (femminile): azzurre da confermare

12.00 SPEED SKATING – 1500m (maschile): azzurri da definire

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Canada

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie (programma corto): Della Monica/Guarise, Marchei/Hotarek

02.15 SCI ALPINO – Slalom (femminile, prima manche): Chiara Costaza, Irene Curtoni, altre atleta da definire

05.45 SCI ALPINO – Slalom (femminile, seconda manche): eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

07.00 COMBINATA NORDICA – Gundersen Normall Hill: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

09.45 COMBINATA NORDICA – Gundersen Normall Hill 10km: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

11.00 SPEED SKATING – 1000m (femminile): azzurri da definire

12.05 BIATHLON – Individuale (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, altre azzurre da confermare

12.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia-Svizzera

12.20 SLITTINO – Doppio, prima e seconda manche: Malleier/Nagler, Rastner/Rieder

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

02.00 SKELETON – Maschile, prima e seconda manche: Joseph Luke Cecchini

02.30 PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie, programma libero: Della Monica/Guarise, Marchei/Hotarek

03.00 SCI ALPINO – SuperG maschile: Christof Innerhofer, Peter Fill, Dominik Paris, altro azurro da definire

03.00 SNOWBOARDCROSS – Maschile: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino, Lorenzo Sommariva

06.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia-USA

07.30 SCI DI FONDO – 10km femminile: azzurre da definire

12.00 BIATHLON – Individuale maschile: Lukas Hofer, Dominik Windisch, altri azzurri da definire

12.00 SPEED SKATING – 10000m maschile: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Danimarca

01.30 SKELETON – Maschile, terza e quarta manche: Joseph Luke Cecchini

02.00 SNOWBOARDCROSS – Femminile: Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Maschile, programma corto: Matteo Rizzo

07.00 SCI DI FONDO – 15km maschile: azzurri da definire

13.00 SALTO CON GLI SCI – Large Hill maschile, qualificazioni: Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

SABATO 17 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Maschile, programma libero: Matteo Rizo

03.00 SCI ALPINO – SuperG femminile: Federica Brignone, Sofia Goggia, altre azzurre da definire

06.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Giappone

10.30 SCI DI FONDO – Staffetta femminile: Italia

11.00 SHORT TRACK – 1500m femminili: Arianna Fontana, Martina Valcepina, altre azzurre da definire

11.40 SHORT TRACK – 1000m maschili: Tommaso Dotti, Yuri Confortola

12.15 BIATHLON – Mass start femminile: azzurre da definire

13.30 SALTO CON GLI SCI – Larga Hill maschile: eventuali Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

02.15 SCI ALPINO – Gigante maschile (prima manche): Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, altri azzurri da definire

05.45 SCI ALPINO – Gigante maschile (seconda manche): eventuali azzurri qualificati dalla prima manche

07.15 SCI DI FONDO – Staffetta maschile: Italia (formazione da definire)

12.00 SPEED SKATING – Inseguimento a squadre: Italia

12.00 SPEED SKATING – 500m femminile: azzurre da definire

12.05 BOB – Bob a 2 maschile, prima e seconda manche: Italia

12.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Gran Bretagna

12.15 BIATHLON – Mass start maschile: azzurri da definire

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGIO ARTISTICO – Danza (programma corto): Cappellini/Lanotte, Guignard/Fabbri

06.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Corea del Sud

12.00 SPEED SKATING – 500m maschili: azzurri da definire

12.15 BOB – Bob a 2 maschile, terza e quarta manche: Italia

13.30 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre maschile: Italia

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin (maschile) – Italia vs Svezia

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Danza, programma libero: Cappellini/Lanotte, Guignard/Fabbri

11.00 SHORT TRACK – 1000m femminile, Qualificazioni: Arianna Fontana, Martina Valcepina, altre azzurre da definire

11.00 COMBINATA NORDICA – Gundersen Large Hill: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

11.45 SHORT TRACK – 500m, qualificazioni: Yuri Confortola, Tommaso Dotti

12.05 CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Norvegia

12.15 BIATHLON – Staffetta mista: Italia (formazione da definire)

12.20 SHORT TRACK – Staffetta femminile, Finale: Eventuale Italia

13.45 COMBINATA NORDICA – Gundersen 10km: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO:

01.30 SNOWBOARD – Big Air (maschile), Qualificazioni: Alberto Maffei

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Femminile (programma corto): Carolina Kostner, Giada Russo

03.00 SCI ALPINO – Discesa libera (femmininile): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Fanchini, altra azzurra da definire

03.30 SKI CROSS – Maschile: Siegmar Klotz, Stefan Thanei

09.00 SCI DI FONDO – Team Sprint (maschile): Pellegrino/Noeckler

09.00 SCI DI FONDO – Team Sprint (femminile): Italia (coppia da definire)

12.20 SPEED SKATING – Inseguimento a squadre (maschile): Italia

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO:

02.15 SCI ALPINO – Slalom maschile (prima manche): Stefano Gross, Manfred Moelgg, altri azzurri da definire

04.00 SNOWBOARD – PGS femminile, Qualificazioni: Nadya Ochner

04.00 SNOWBOARD – PGS maschile, Qualificazioni: Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

05.45 SCI ALPINO – Slalom maschile (seconda manche): eventuali azzurri qualificati dalla prim manche

08.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen a squadra (prova di salto): Italia

11.00 SHORT TRACK – 500 metri (maschile): eventuali Yuri Confortola e Tommaso Dotti

11.00 SHORT TRACK – 500 metri (femminile): eevntuali Arianna Fontana, Martina Valcepina

11.20 COMBINATA NORDICA – Gundersen a squadre (prova di fondo): Italia

12.15 BIATHLON – Staffetta femminile: Italia

VENERDÌ 23 FEBBRAIO:

01.30 SNOWBOARD – Big Air (maschile), Finale: eventuale Alberto Maffei

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Femminile (programma libero): Carolina Kostner, Giada Russo

03.00 SCI ALPINO – Combinata femminile (discesa libera): Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, altra azzurra da definire

03.30 SCI FREESTYLE – Ski Cross (femminile): Lucrezia Fantelli, Debora Pixner

06.30 SCI ALPINO – Combinata femminile (slalom): Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, altre azzurre da definire

11.00 SPEED SKATING – 1000m maschile: azzurri da definire

12.15 BIATHLON – Staffetta maschile: Italia

SABATO 24 FEBBRAIO:

01.30 BOB – Bob a 4 (prima e seconda manche): Italia (Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Simone Fontana, Mattia Variola)

03.00 SCI ALPINO – Team Event: Italia (formazione da definire)

04.00 SNOWBOARD – Finale PGS: Eventuali Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

04.00 SNOWBOARD – Finale PGS: Eventuale Nadya Ochner

06.00 SCI DI FONDO – 50km (maschile): Francesco De Fabiani (altri azzurri da definire)

12.00 SPEED SKATING – Mass start (maschile): Andrea Giovannini

12.00 SPEED SKATING – Mass start (femminile): Francesca Bettrone, Francesca Lollobrigida

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

01.30 BOB – Bob a 4, terza e quarta manche: Italia (Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Simone Fontana, Mattia Variola)

07.15 SCI DI FONDO – 30km femminile: azzurre da definire