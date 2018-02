Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, il programma di domani (venerdì 16 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche

Il programma di domani venerdì 16 febbraio si preannuncia davvero molto fitto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il calendario prevede infatti l’assegnazione di sette titoli in diverse discipline. Due proverranno direttamente dallo sci alpino con il SuperG maschile e lo slalom femminile: Mikaela Shiffrin punta alla doppietta, l’Italia proverà a distinguersi nella velocità con i soliti Fill, Innerhofer e Paris. Da non perdere lo snowboardcross femminile dove giochiamo la carta Michela Moioli, ci sarà da divertirsi anche nello sci di fondo con la 15 km maschile, lo spettacolo degli aerials e dello skeleton arricchiranno il programma.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di venerdì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, quarta giornata (maschile)

01.30 SKELETON – Terza e quarta manche (maschile)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo maschile (programma corto)

02.00 SCI ALPINO – Slalom, prima manche (femminile)

03.00 SCI ALPINO – SuperG (maschile)

04.10 HOCKEY – USA vs Slovacchia (maschile)

04.15 SNOWBOARD – Snowboardcross (femminile)

05.15 SCI ALPINO – Slalom, seconda manche (femminile)

06.05 CURLING – Round robin, quarta giornata (femminile)

07.00 SCI DI FONDO – 15km t.l. (maschile)

08.40 HOCKEY – Russia vs Slovenia (maschile)

12.00 FREESTYLE – Aerials, Finale (femminile)

12.00 SPEED SKATING – 5000m (femminile)

12.05 CURLING – Round robin, quinta giornata (maschile)

12.20 SKELETON – Prima e seconda manche (femminile)

13.10 HOCKEY – Finlandia vs Norvegia (maschile)

13.10 HOCKEY – Svezia vs Germania (maschile)

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 140, qualificazioni (maschile)

(foto Pentaphoto Fisi)