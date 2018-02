Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, domani (7 febbraio) si comincia! Primi test per slittino e salto con gli sci. Programma e orari

Mercoledì 7 febbraio si inizierà a entrare nel vivo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare scatteranno soltanto giovedì mentre la Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 9 ma i primi atleti scenderanno già sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud pronti per entrare nel clima a cinque cerchi. Sono infatti in programma le prime prove per lo slittino, il biathlon e il salto con gli sci: test importanti che permetteranno ai vari partecipanti di prendere confidenza con la pista in vista delle gare, valutare attentamente il trampolino, il poligono e il budello, fare un punto della situazione sul campo prendendo in considerazione anche le preannunciate rigide temperature che dovrebbero caratterizzare queste due settimane nella penisola coreana.

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 scatteranno dunque domani mercoledì 7 febbraio con i primi test riservati a slittino, salto con gli sci e biathlon. Di seguito tutto il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle varie prove: non sono previste dirette tv e dirette streaming, vi aggiorneremo con i vari risultati. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO:

03.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino normale (maschile), Primo allenamento (3 salti per atleta)

11.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino normale (maschile), Secondo allenamento (3 salti per atleta)

11.30 SLITTINO – Singolo maschile, Training (gruppo A, due discese)

11.45 BIATHLON – Sprint femminile, Training

13.30 SLITTINO – Singolo maschile, Training (gruppo B, due discese)















(foto Paola Castaldi)