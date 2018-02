Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: copertura tv in chiaro sulla RAI. Tutti i telecronisti e gli inviati presenti. Le rubriche e le repliche previste

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno trasmesse in diretta tv anche sui canali Rai: la televisione di Stato ha infatti acquistato un pacchetto di 100 ore da Eurosport che trasmetterà i Giochi in maniera integrale, minuto per minuto. Per chi non è abbonato al network a pagamento e vuole godersi in chiaro la rassegna a cinque cerchi, basterà sintonizzarsi sui Rai Due e su RaiSport: il meglio delle Olimpiadi Invernali, le gare degli italiani, le finali e i momenti ritenuti imperdibili saranno fruibili in assoluta tranquillità con dirette durante la notte e il giorno ma anche highlights, interviste, approfondimenti e rubriche.

Dirette garantite per tutte le gare di sci alpino, riflettori puntati su eventi imperdibili come la cerimonia d’apertura e la cerimonia di chiusura, ma anche gli atti cruciali dei tornei di hockey e di curling, le gare ritenute più importanti di sci nordico e biathlon oltre naturalmente a un’attenzione spasmodica per quello che riguarda le gare degli italiani. I canali olimpici saranno Rai Due e RaiSport che si alterneranno in base al momento della giornata e all’importanza dell’evento per una media di circa sei ore di diretta al giorno selezionate accuratamente tra l’una di notte e il pomeriggio inoltrato. Saranno poi previste anche repliche e sintesi nel corso della giornata per rivedere i momenti clou.

Non mancheranno tutti gli approfondimenti e i talk nel corso della giornata. Il team leader della spedizione Rai a PyeongChang 2018 sarà Ivana Vaccari, coordinamento affidato ad Annalisa Bartoli e Riccardo Pescante. I telecronisti sono quelli che siamo abituati ad ascoltare durante l’inverno con le gare di Coppa del Mondo, affiancati dalle consuete voci tecniche.

Telecronisti:

Davide Labate (sci alpino maschile)

Enrico Cattaneo (sci alpino femminile)

Franco Bragagna (sci nordico; Cerimonie di apertura e di chiusura)

Stefano Bizzotto (short track e speed skating)

Arianna Secondini (pattinaggio artistico)

Nicola Sangiorgio (salto con gli sci e combinata nordica)

Luca Di Bella (biathlon)

Riccardo Pescante (slittino e bob)

Lorenzo Leonarduzzi (sci freestyle)

Vezio Orazi (snowboard)

Commentatori tecnici:

Max Blardone (studi sci alpino);

Paolo De Chiesa (sci alpino maschile)

Daniela Ceccarelli (sci alpino femminile)

Matteo Anesi (short track e speed skating)

Stefano Pedrazzini (pattinaggio artistico)

Marco Navarra (snowboard)

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI 2018 CON TUTTE LE DATE, PROGRAMMA E ORARI

CLICCA QUI PER IL PALINSESTO DELLA RAI GIORNO PER GIORNO

CLICCA QUI PER IL PALINSESTO DI EUROSPORT GIORNO PER GIORNO