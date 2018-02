Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Arianna Fontana: “Finalmente l’oro, l’ho inseguito per anni. A papà sarà venuto un infarto”

Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500m di short track! Un trionfo monumentale a PyeongChang 2018, un successo spettacolare per la nostra portabandiera che si è consacrata. Commossa ha rilasciato queste prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Finalmente è arrivato l’oro. L’ho inseguito per anni, è stata una sensazione stupenda. E’ stato bellissimo tagliare il traguardo davanti alla Choi, in Corea dopo tutti i sacrifici che ho fatto insieme alla squadra e a mio marito che mi ha aiutato in tutto. Ringrazio tutti. Penso che a mio papà sia venuto un infarto. Sono felice, senza parole. Io sono contenta perché ero davanti, squalifica o meno. Il mio domani? Non lo so, non ci ho ancora pensato. Avevo l’obiettivo di arrivare qui al 100%, le gare non finiscono qui: ho 1500, 1000m, staffetta. Va bene festeggiare oggi ma poi si torna concentrati sulle gare“.













(foto Renzo Brico)