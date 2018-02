Moguls, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: si parte con le qualificazioni. Britteny Cox e Jaelin Kauf le favorite

Lo sci freestyle inizierà le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con le qualificazioni femminili delle moguls (venerdì 9 febbraio il primo atto alle ore 02.00 italiane, sabato poi la seconda parte preliminare che precede le Finali), la prova di gobbe che assicura grande spettacolo tra velocità e acrobazie al cardiopalma. Si preannuncia una gara estremamente combattuta per iniziare a mettere già in chiaro le cose in vista della Finale: trenta ragazze si daranno battaglia per il passaggio del turno. La grande favorita della vigilia è l’australiana Britteny Cox: la Campionessa del Mondo in carica vuole realizzare una fantastica doppietta dopo il quinto posto ottenuto a Sochi 2014.

La 23enne sembra partire davanti a tutte ma attenzione alla 21enne Jaelin Kauf, statunitense cresciuta esponenzialmente nella stagione in corso e che infatti guida la classifica di Coppa del Mondo. Vanno seriamente tenute in considerazione anche la 19enne francese Perrine Laffont (vicecampionesse del Mondo e già presente quattro anni fa a Sochi, era una delle atlete più giovani in assoluto e concluse al 14esimo posto) e la canadese Andi Naude, seconda in classifica di Coppa e al debutto ai Giochi. Justine Dufour-Lapointe è la Campionessa Olimpica in carica ma la sua stagione non è stata delle migliori: avrà la forza per fare saltare il banco nel momento più importante? In gara ci sarà anche la sorella Chloe, altra possibile pretendente alle medaglie.