Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Arianna Fontana: “Non vedo l’ora di gareggiare, essere portabandiera è una spinta in più”

“Sono tranquilla, qui al villaggio stiamo bene, penso di essere in forma per le prime gare e non vedo l’ora di gareggiare“. Sono queste le parole di Arianna Fontana alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un’edizione molto particolare per lei, portabandiera azzurra di questa spedizione e desiderosa di centrare il suo primo oro a Cinque Cerchi nello short track.

“Noi donne puntiamo tanto anche sulla staffetta, già il primo giorno sarà importante perché abbiamo il primo turno dei 500 metri e la semifinale della staffetta. Speriamo di riuscire a partire con il piede giusto. Sinceramente spero di far bene in tutte e tre le gare – ha dichiarato la campionessa valtellinese all’Ansa aggiungendo che: “In Coppa del Mondo sono riuscita a fare bene in tutte e tre le distanze. Vorrei magari fare qualcosa in più nei mille metri, specialità che per me è sempre stata un pò più difficile. Essere portabandiera è una spinta, Una carica in più, un onore e un orgoglio. Non lo vedo assolutamente come un peso. Rispetto a Torino 2006 sono passati un po’ di anni, diciamo che di quella ragazzina c’è ancora la fame e la voglia di migliorare e di vincere”, ha chiosato la fuoriclasse nostrana.













Foto: pagina facebook Arianna Fontana