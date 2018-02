Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Paris: “Le sensazioni sono buone, spero di trovare il feeling giusto per essere veloce”

Tra gli alfieri azzurri che vogliono conquistare qualcosa di importante sulle nevi a Cinque Cerchi di Jeongseon (Corea del Sud) e reduce dal brillante successo di Bormio e dal secondo posto di Garmisch (Germania), in discesa libera, Dominik Paris, non brillantissimo nella prima prova cronometrata (29°) sulla pista olimpica, ha mostrato comunque grande consapevolezza dei propri mezzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport relativamente agli obiettivi in questi Giochi di PyeongChang 2018.

“Le sensazioni su questa neve sono buone. Sicuramente è diversa rispetto a quella a cui siamo abituati in Coppa del Mondo“, ammette Dominik che aggiunge: “Servirà sciare bene ma anche avere sci veloci. Io sono tranquillo. Mi sto preparando come se fosse una gara come tutte le altre. Sto bene, i problemi avuti con l’influenza sono ormai messi alle spalle. Spero di trovare il feeling giusto per essere veloce“.

Un Paris, infatti, consapevole che su una pista “un po’ più facile” l’importanza della velocità associata ai materiali sarà un fattore discriminante, tuttavia, pensando al 2° posto che ottenne su questa pista, due anni, fa dichiara: “Quello fu un momento di svolta per la stagione. In precedenza ero andato male, subito dopo vinsi due gare. Ma ogni volta si ricomincia da capo“. E poi sui favoriti per la vittoria: “Sicuramente gli austriaci, poi Feuz, i norvegesi, Peter (Fill ndr.) e Dressen“.













Foto: pagina facebook Dominik Paris