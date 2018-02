LIVE Steaua Bucarest-Lazio, Europa League in DIRETTA 1-0: Gnoheré regala la vittoria ai rumeni! Milinkovic-Savic e Caceres sprecano le chance per il pareggio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a chi ha giocato meno in questo scorcio di stagione, ma è consapevole che lo Steaua, secondo nel campionato rumeno, non è un avversario semplice da tenere a bada. Per questo motivo, il tecnico biancoceleste non rinuncia in mediana a Milinkovic-Savic, che agisce anche a supporto degli attaccanti Nani e Caicedo, mentre la difesa, con l’innesto del nuovo arrivato Caceres, ha il compito di tenere a bada il bomber Gnoheré. Per la Lazio, dunque, si tratta di un banco di prova importante per scacciare la crisi ed inseguire il sogno di arrivare in fondo alla competizione, rilanciandosi nel frattempo anche nella lotta per un posto in Champions League.

Il calcio d’inizio del match è in programma per le ore 21.05. Seguite con noi la sfida in tempo reale, godendovi lo spettacolo dell’Europa League attraverso la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Si chiude qui la Diretta Live di Steaua Bucarest-Lazio, vi auguriamo buon proseguimento di serata con i prossimi appuntamenti su OA Sport!

Partita non eccelsa per i biancocelesti, che lasciano troppo spazio agli avversari e non riescono a pervenire al pari. Le occasioni migliori capitano sulla testa di Milinkovic-Savic e sui piedi di Caceres. All’Olimpico servirà un’altra Lazio per la qualificazione agli ottavi.

95′ Finita. Lo Steaua Bucarest vince 1-0 e per la Lazio ora si mette male in vista del ritorno.

91′ Ammonito immobile per gioco scorretto nell’area dello Steaua. Ultimi scampoli di partita, chance ridotte al lumicino per la Lazio.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ C’è solo Felipe Anderson in questo finale di partita. Il brasiliano continua a fare il bello e il cattivo tempo sulla fascia, ma il gol non arriva.

87′ Budescu va al tiro dal limite dell’area, ma non inquadra la porta. Brivido per la difesa laziale.

84′ INCREDIBILE OCCASIONE PER LA LAZIO! Felipe Anderson semina il panico sulal fascia sinistra e crossa al centro, ma sul suo rasoterra due passi dalla linea di porta nè Caceres né Basta riescono ad appoggiare la palla in rete. Un’opportunità colossale!

81′ Esce Gnoheré, l’autore del gol del vantaggio, ed entra Cristian Tanase.

77′ Numero di Milinkovi-Savic, che salta un avversario e serve al centro Immobile, contrastato in area da Teixeira. L’arbitro però non ravvisa gli estremi per il penalty.

76′ Uno scontro nei pressi della linea del fallo laterale genera un accenno di rissa. Ammonito Gaman per proteste.

74′ Ultimo cambio per la Lazio: entra Lulic al posto di Lukaku.

70′ MILINKOVIC-SAVIC!!! CHE PECCATO! Il centrocampista serbo riceve palla da Basta a centro area, ma fallisce un rigore in movimento, sparando la sfera sopra la traversa e sprecando l’occasione del pari.

68′ OCCASIONE STEAUA! Budescu sfonda centralmente e prova a saltare anche Strakosha, ma l’albanese è abile nell’abbozzare l’uscita evitando di colpire l’attaccante avversario e inducendoli ad allargarsi troppo per calciare.

67′ La Lazio ora prova ad avanzare il baricentro grazie alla freschezza atletica di Felipe Anderson, entrato bene in partita.

64′ Vlad perde tempo per rinviare la sfera e si becca un cartellino giallo.

61′ CHE OCCASIONE PER LA LAZIO!!! Felipe Anderson, servito da un filtrante di Milinkovic-Savic, a tu per tu con Vlad non riesce ad incrociare e il suo diagonale si spegna di poco a lato.

60′ Troppi errori in disimpegno in casa Lazio. I biancocelesti ora fanno nuovamente fatica a creare occasioni da gol.

58′ Altro cambio, stavolta per lo Steaua Bucarest: entra Coman, esce capitan Tanase.

56′ Nani si fa male e inzaghi decide di gettare nella mischia il figliol prodigo Felipe Anderson. Entra anche Immobile al posto di Caicedo.

52′ Altro giallo in casa Lazio: ammonito Luiz Felipe per un brutto fallo ai danni di Budescu. Salterà la partita di ritorno.

49′ Cross di Basta nella direzione di Nani, pronto a battere a rete. Ma Vlad è lesto e in uscita fa sua la sfera.

47′ CAICEDO!!! Subito grande occasione per l’attaccante colombiano, che di testa non inquadra lo specchio della porta, colpendo alto sopra la traversa.

46′ Si riparte! La Lazio deve reagire per pervenire al pareggio. Nello Steaua entra Texeira al posto di Pintilli.

SECONDO TEMPO

48′ Termina la prima frazione. Steaua in vantaggio di un gol grazie a Gnoheré, Lazio nervosa e poco incisiva, ma anche sfortunata in occasione della traversa di Milinkovic-Savic. Ma c’è tempo per recuperare.

48′ Ammoniti Caceres e Lukaku per comportamento non regolamentare.

45′ 3 minuti di recupero.

43′ TRAVERSA DI MILINKOVIC-SAVIC!!!! LAZIO SFORTUNATISSIMA!!! Sugli sviluppi di un corner dalla destra, il difensore biancoceleste svetta piuù in alto di tutti ma il legno gli nega la gioia del gol.

37′ Ora la Lazio prova a salire in cattedra e Lukaku con un gran cross costringe la difesa a rifugiarsi in corner.

34′ NANI!!! Grande occasione per il portoghese, che si libera sul filo del fuorigioco e con un preciso rasoterra impegna Vald, costretto a rifugiarsi in corner con i piedi.

31′ Gnoheré continua a seminare il panico e con un destro di controbalzo sfiora il raddoppio. Che brividi per la Lazio!

29′ GOL! STEAUA IN VANTAGGIO! Gnoheré beffa l’intera difesa laziale, raccogliendo un filtrante di Budescu e scaricando la sfera alle spalle di Strakosha. Lazio per ora poco reattiva.

27′ Prima conclusione a rete della Lazio! Ci prova Murgia dalal distanza, Vald blocca con qualche difficoltà.

26′ Ammonito Pintilli per proteste, match finora nervoso e privo di emozioni.

24′ Timide avanzate della Lazio: Murgia con una sponda cerca in area Caicedo, ma non riesce a dosare la sponda e la difesa controlla agevolmente.

20′ Lo Steaua ora spinge, ma la Lazio si difende bene e non corre grossi rischi. Budescu per ora è il pericolo numero uno per la retroguardia biancoceleste.

17′ Lucas Leiva pesca Basta sulla fascia destra. Il terzino è tutto solo e pronto a crossare al centro, ma l’assistente ravvisa l’offside e ferma l’azione.

13′ Grande anticipo di Basta, che con una diagonale perfetta chiude su Man e sventa il primo vero pericolo per la difesa laziale.

10′ Gioco ancora fermo! Luiz Felipe si scontra con Strakosha, che resta a terra per qualche minuto. Il poriere biancoceleste, un po’ acciaccato, si rialza, ma i ritmi del match risentono delle numerose interruzioni.

7′ Ammonito Milinkovic-Savic! Durissimo il suo intervento ai danni di Pintilli, partita spezzettata in questo avvio.

6′ Gioco fermo per un infortunio occorso a Nani. Ma il portoghese si rialza in fretta e torna in campo.

5′ Le due squadre faticano ad entrare in ritmo e le azioni latitano in avvio di gara. Lunga fase di studio con una lieve supremaziona territoriale per i rumeni.

1′ Partiti! Il primo pallone è della Lazio.

PRIMO TEMPO

20.57 – Gnohere sarà lo spauracchio tra le fila dello Steaua, che opta invece per la formazione tipo per provare a mettere in difficoltà la Lazio.

20.53 – Le squadre si accingono ad entrare in campo. Inzaghi si affida al turnover, consegnando le chiavi dell’attacco a Nani e Caicedo.

20.47 – Lo Steaua Bucarest non ha mai vinto in 13 precedenti contro le italiane, il più celebre dei quali è la finale di Coppa dei Campioni 1989 contro il Milan, vinta 4-0 dai rossoneri.

20.44 – Non ci sono precedenti tra Lazio e Steaua Bucarest nelle coppe europee.

20.42 – Lo Steaua Bucarest ha concluso al secondo posto il gruppo G, alle spalle dei cechi del Viktoria Plzen, ma ha archiviato la pratica qualificazione sin dalle prime tre partite, gestendo il vantaggio nelle gare di ritorno del girone.

20.30 – La Lazio approda ai sedicesimi grazie al primo posto nel gruppo K della fase a gironi con 13 punti totali, davanti al Nizza di Balotelli.

20.25 – Ecco le formazioni ufficiali del match:

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, F.Tanase; Gnoheré.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani; Caicedo.













