LIVE Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA: nei 5000 metri femminili la ceca Martina Sablikova sfida le olandesi

Finale olimpica dei 5000 metri femminili dello speed skating. Favorite sul Gangneung Oval la ceca Martina Sablikova, campionessa in carica, e le olandesi Esmee Visser e Annouk Van der Weijden.

Possibili outsider saranno la tedesca Claudia Pechstein e la canadese Ivanie Blondin. Oggi non vi saranno italiane in gara. Si comincia alle 12.00 ora italiana.













