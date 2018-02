LIVE Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Wendl/Arlt concedono il bis! Battuti Penz/Fischler e Eggert/Benecken. Settimi i giovani azzurri Nagler-Malleier

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE nella giornata dedicata al doppio di slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Due sole manche, come nelle gare di Coppa del Mondo, a differenza delle quattro che hanno visto nei giorni precedenti gli uomini e le donne nel singolo, per assegnare le medaglie. Eggert/Benecken saranno sicuramente i grandissimi favoriti della prova: i teutonici sono stati dominatori in questo quadriennio a Cinque Cerchi e vogliono completarlo con l’appuntamento più importante. Se la giocano ovviamente anche i campioni in carica Wendl/Arlt, gli austriaci Penz/Fischler e i lettoni Sics/Sics: tutto aperto in chiave podio. Proveranno ad inserirsi nella battaglie, da autentiche mine vaganti, anche gli azzurri Nagler/Malleier, debuttanti in una manifestazione a Cinque Cerchi. Presenti, in casa Italia, anche Rieder/Rastner. Appuntamento alle 12.20 con la prima run.













14.13: L’Italia domani prova a conquistare una medaglia con il team relay. Non parte favorita per il podio ma ci può provare, magari sperando in qualche errore altrui. Appuntamento a domani per l’ultima gara del programma olimpico dello slittino

14.12: Per l’italia molto incoraggiante il settimo posto dei giovani Nagler/Malleier, anche se a 866 millesimi dai campioni olimpici. Fra quattro anni ci saranno anche loro a lottare per il podio. Molto deludente, invece, la prova di Rieder/Rastner, solo 15mi a 1″579 da Wendl/Arlt, una vita…

14.10: Percorso netto per Wendl/Arlt!!! Secondo oro consecutivo alle Olimpiadi per i tedeschi che fanno segnare il miglior tempo anche nella seconda manche e vincono con 88 millesimi di vantaggio su Penz/Fischler, terzi i tedeschi Eggert/Benecken

14.09: Ora Wendl/Arlt per il secondo oro olimpico consecutivo

14.08: Ancora una splendida prova degli austriaci Penz/Fischler che fanno segnare il miglior tempo di manhche e balzano in testa con 202 millesimi di vantaggio su Eggert/Benecken

14.06: I tedeschi Wendl/Arlt fanno segnare il miglior tempo della seconda manche, vanno in testa con 297 millesimi di vantaggio sugli austriaci, saranno sul podio e mettono grande pressione sugli avversari. Ora Penz/Fischler

14.03: Medaglia assicurata per l’Austria, la seconda di questa sedizione coreana perchè i canadesi Walker/Snith sono secondi a 85 millesimi da Steu/Koller. Devono scendere le due coppie tedesche e gli austriaci Penz/Fischler

14.02: Vanno in testa nella classifica generale gli austriaci Steu/Koller che fanno segnare il secondo tempo di manche ma sono primi con 158 millesimi di vantaggio su Sics/Sics

13.59: Gli azzurri guadagnano un’altra posizione. Errore grave nel finale per gli statunitensi Mortensen/Terdiman che fanno segnare il settimo tempo di manche e si inseriscono solo al quinto posto nella generale a 245 millesimi da Sics/Sics. Italia sempre seconda

13.57: Piccolo errore nel finale per gli statunitensi Krewsdon/Sherk che fanno segnare il quinto tempo di mahche e permettono agli azzurri di mantenere quantomeno l’ottavo posto finale inserendosi in terza posizione

13.55: Ancora una volta Nagler/Malleier pagano dazio nella seconda parte della pista dopo una buona prima parte di gara. Gli azzurri fanno segnare il secondo tempo di manche e sono secondi a 121 millesimi dai lettoni Sics/Sics

13.52: Migliore tempo di manche per i lettoni Sics/Sics che vanno in testa alla classifica provvisoria con 230 millesimi su Park/Cho. Non sarà faciole per Malleier/Nagler che scendono ora stare davanti ai lettoni

13.52: Bravi i coreani Park/Cho che fanno la differenza nel finale e vanno a guidare la classifica con 109 millesimi su Denis/Antnov. Ora tocca ai deludenti lettoni Sics/Sics

13.50: I russi Denisev/Antonov recuperano tanto tempo nel finale, dopo una prima parte non positiva e sono secondi nella manche ma vanno in testa nella classifica generale con 306 millesimi sui polacchi

13.47: Perdono progressivamente i cechi Broz7Broz e sono solo sesti nella manche, inserendosi nella classifica generale al secondo posto a 65 millesimi dai polacchi che guadagnano così una posizione

13.45: I polacchi Chmielewski/Kowalewski chiudono la seconda manche con il terzo tempo ma mantengono la testa della classifica con 120 millesimi di vantaggio sui lettoni

13.43: Gara da dimenticare per Rieder/Rastner che concludono con il terzo tempo di manche a 250 millesimi dai lettoni e sono secondi a 69 millesimi

13.40: Gli slovacchi Solkansky/Stuchlak fanno segnare il terzo tempo di manche e sono terzi a 384 millesimi dai lettoni. Ora Rieder/Rastner almeno per il primo posto provvisorio

13.38: I cechi Kvicala/Kudera fanno segnare il terzo tempo di manche e scendono al terzo posto a 521 millesimi dai lettoni

13.37: Buona gara dei lettoni Gudramovics/Kalnsins che sono primi con il milgior tempo di manche e 301 millesimi di vantaggio sui russi

13.35: I rumeni Atodiresei/Musei sono dietro ai russi, che hanno disputato un’ottima seconda manche, per 764 millesimi nel tempo globale: secondi

13.34: Bogdanov/Medvedev dell’OAR chiudono con un vantaggio di 2″209 rispetto agli ucraini

13.33: 47″401 il crono degli ucraini

13.30: Tra pochi istanti il via della seconda run. Primi a partire gli ucraini Obolonchyk/Zakharkiv

13.05: Tra circa 25′ il via della seconda e ultima manche

13.03: Questa la classifica provvisoria dopo la prima manche:

1 3 3 GER Tobias WENDL GER Tobias ARLT 45.820 0.000

2 5 5 AUT Peter PENZ AUT Georg FISCHLER 45.891 +0.071

3 4 4 GER Toni EGGERT GER Sascha BENECKEN 45.931 +0.111

4 9 9 CAN Tristan WALKER CAN Justin SNITH 46.134 +0.314

5 12 12 AUT Thomas STEU AUT Lorenz KOLLER 46.172 +0.352

6 8 8 USA Matthew MORTENSEN USA Jayson TERDIMAN 46.244 +0.424

7 16 16 USA Justin KREWSON USA Andrew SHERK 46.310 +0.490

8 11 11 ITA ivan NAGLER ITA Fabian MALLEIER 46.320 +0.500

9 2 2 LAT Andris SICS LAT iuris SICS 46.336 +0.516

10 18 18 KOR PARK Jinyong KOR CHO Jung Myung 46.396 +0.576

12.58: Si chiude la prima manche con i cechi Kvicala/Kudera che si piazzano al 16mo posto a 998 millesimi da Wendl/Arlt

12.55: Gli slovacchi Solkansky/Stuchalk perdono tantissimo nel finale con qualche errore e sono 15mi a 960 millesimi dai battistrada

12.54: I padroni di casa coreani Park/Cho sfruttano la conoscenza della pista e sono decimi a 576 millesimi dalla testa

12.53: Gli ucraini Obolonchyk/Zakharkiv rischiano di ribaltarsi e chiudono all’ultimo posto a 2″496

12.50: Bravi gli statunitensi Krewson/Sherk che riescono a sopravanzare la coppia azzurra Negler/Mallerier al settimo posto a 490 millesimi da Wendl/Arlt: sarà una bhella battaglia per la settima piazza nella seconda manche

12.49: Niente da fare anche per i russi Bogsdanov/Medvedev che perdono progressivamente e sbagliano nel finale: sono ultimi a 1″286

12.47: La coppia ceca Broz/Broz chiude al settimo posto a 750 millesimi da Wendl/Arlt

12.45: I rumeni Atodiresei/Musei sono ultimi a 1″281 dalla testa

12.43: Bravi gli austriaci Steu/Koller che si inseriscono al quinto posto a 352 millesimi da Wendl/Arlt

12.40: Peccato! Gli azzurri fanno sognare per metà percorso, restando a meno di un decimo dai tedeschi, poi commettono alcune imprecisioni e sono sesti a 5 decimi dalla coppia di testa. Impossibile pensare al podio

12.39: Malissimo Rieder/Rastner. Commettono diverse imprecisioni e sono solo penultimi a 889m millesimi da Wendl/Arlt. Speranze azzurre aggrappare a Malleier/Nagler

12.38: Perdono tanto nel finale dopo un’ottima prima parte di gara i canadesi Walker/Snith che sono quarti a 314 millesimi dai battistrada e a due decimi dal podio. Ora Rastner/Rieder

12.34: Gli statunitensi Mortensen/Terdiman limitano i danni e sono quarti ma a 424 millesimi da Wendl/Arlt e a tre decimi dalla zona medaglie. Ci vuole un miracolo azzurro per essere in corsa per il podio

12.33: I polacchi Chmielewski/Kowalewski perdono progressivamente e si inseriscono al sesto posto a 789 millesimi da Wendl/Arlt

12.31: I lettoni Gudramovics/Kalnins dopo un buon avvio sbagliano nel finale e sono ultimi a 1″070 dai tedeschi

12.29: Fantastica discesa degli austriaci Penz/Fischler che probabilmente chiudono la questione podio a tutti i pretendenti. Sono secondi a 79 millesimi da Wendl/Arlt ma davanti a Eggert/Benecken. E’ durissima per tutti gli altri

12.27: Wendl/Arlt hanno compiuto un capolavoro! Eggert/Benecken sono secondi a 111 millesimi e la strada per l’oro si fa durissima per i favoriti. Ora gli austriaci Penz/Fischler

12.25: Che discesa di Wendl/Arlt!!! I tedeschi infliggono 516 millesimi a Sics/Sics e volano al comando. Subito l’esame più difficile con i tedeschi Eggert/Benecken

12.24: Sics/Sics vanno in testa con 101 millesimi di vantaggio sui russi. Ora Wendl/Arlt

12.21: Gli atleti della OAR chiudono con il tempo di 46.437. Ora tocca ai lettoni Sics/Sics

12.20: Iniziata la gara. In pista i russi Denisev/Antonov

12.15: I lettoni Sics/Sics, gli austriaci Penz/Fischler, Bogdanov/Medvedev dell’OAR e gli statunitensi Mortensen/Terdiman i principali favoriti per la corsa ad una medaglia assieme ai tedeschi

12.13: Per il bronzo la battaglia è aperta per almeno sei o sette equipaggi. Tra questi anche i due binomi azzurri, i più esperti Rieder/Rastner che sembrano non gradire particolarmente la pista e le possibili sorprese, i giovani Nagler/Malleier

12.09: Per la medaglia d’oro è derby tra coppie tedesche: Eggert/Benecken grandi favoriti, Wendl/Arlt i campioni che vogliono sovvertire il pronostico

12.05: Buongiorno! Tra un quarto d’ora prende il via la terza e penultima gara dello slittino a PyeongChang 2018: il doppio maschile

Foto: Paola Castaldi