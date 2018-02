LIVE Sci alpino, superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Mayer da re di discesa a padrone del SuperG! Disastro Italia: Paris settimo, Innerhofer crolla nel finale e Fill esce

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri.

Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare in modalità gara. Paris può cancellare immediatamente la delusione della “medaglia di legno”, ma lo deve fare in una specialità nella quale in stagione non è andato oltre un settimo posto come miglior risultato. Per puntare al podio, però, Paris dovrà assolutamente evitare gli errori commessi oggi, anche perchè il tracciato di Jeongseong punisce anche la minima imperfezione. Un discorso simile va fatto anche per Peter Fill, oggi sesto e anche lui colpevole di alcune imprecisioni nella discesa odierna. Il superG è la gara che sicuramente attende Christof Innerhofer. Quest’anno ha ritrovato la giusta continuità ed in più occasioni gli è mancata un po’ di fortuna. Certo, gli avversari, pensando a Svindal ed a Jansrud, saranno molto forti per cui bisognerà rasentare la perfezione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del superG alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00. Buon divertimento a tutti.

4.16: Buonanotte agli appassionati di sci e appuntamento alle prossime prove di sci maschile a PyeongChang

4.15: Oro all’austriaco Mayer, argento allo svizzero Feuz, bronzo al norvegese Jansrud: questo il podio dell SuperG maschile

4.14: Matteo Marsaglia non fa sorprese: è ventesimo a 1″67 da Mayer

4.12: Lo statunitense Goldberg chiude a 2″05 da Mayer

4.05: Tutte in fotocopia le ultime discese: il francese Roger è 19mo a 1″66. Fuori lo sloveno Cater

4.03: Lo svizzero Roulin chiude al 19mo posto a 1″76 da Luigi

4.00: Esce lo statunitense Weibrecht

3.58: Il francese Muzaton è 18mo a 1″94, iul canadese Osborne-Paradise è 19mo a 1″95. Adesso perdono tutti nel finale, possibile che la pista si stia segnando

3.53: Verdu di Andorra chiude 21mo a 2″42, Ted Ligety esce nel finale dopo una buona prima parte di gara

3.50: Lontanissimo dalla lotta per le medaglie lo sloveno Kosi che è 18mo a 2″06 da Mayer

3.49: Lo statunitense Cochrane-Siegle chiude al 14mo posto a 1″28

3.45: Il tedesco Dressen perde progressivamente e si inserisce al 12mo posto a 1″02 da Mayer

3.43: Il tedesco Ferstl ne combina di tutti i colori ed è 17mo a 2″37

3.41: Perde tutto nel finale Innerhofer! Che peccato!!! Chiude 14mo a 1″46 da Mayer e l’Italia della velocità se ne torna a casa senza medaglie

3.40: E’ davanti all’intermedio per 4 centesimi!!!!

3.39: L’azzurro Paris litiga un po’ con dossi e curve della pista di PyeongChang e chiude solo settimo a 74 centesimi! Peccato, stavolta la pista non c’entra. Ora Innerhofer

3.38: Paris ha 36 centesimi di ritardo all’intermedio

3.37: E’ secondo Beat Feuz! Gara ad elastico per lo svizzero che parte bene, perde qualcosa nella fase centrale e poi guadagna tanto nel finale: chiude a 13 centesimi da Mayer. Ora Paris

3.34: E’ PRIMO Mathias Mayer che quando ci si gioca le medaglie risponde sempre presente. L’austriaco, oro a Sochi in discesa, piazza la zampata e chiuden con 20 centesimi di vantaggio su Svindal. Buona notizia anche per Pris e Innerhofer: la pista tiene

3.32: Theaux perde tanto nella fase centrale della pista e chiude a 1″14 da Jansrud: decimo. Ora Mayer

3.29: L’austriaco Franz soffre le curve e chiude 10mo a 1″34. Ora tocca a Theaux

3.28: E’ quinto Sander con una prestazione tutto sommato positiva. per lui 59 centesimi di ritardo. Ora Franz

3.26: Errore grave di Kilde nella parte centrale. E’ ottavo a 1″09. Ora tocca al tedesco Sander

3.21: Che gara del francese Giezedanner!!! E’ secondo alle spalle di Jansrud per soli 20 centesimi e dimostra a tutti come ci sia spazio per grandi prestazioni. Ora Kilde

3.19: Si scambiano le posizioni rispetto a ieri Jansrud e Svindal che fatica un po’ nelle curve del SuperG, recupera bene nel finale ed è secondo a 31 centesimi

3.16: Malissimo lo svizzero Tumler che chiude ultimo a 1″90 da Jansrud. Ora Svindal

3.14: Prova determinatissima di Jansrud che fa la differenza nella parte centrale e chiude primo con 51 centesimi di vantaggio su Kriechmayr

3.12: Buona parte alta di gara dello sloveno Kline che per perde nel finale e chiude terzo a 23 centesimi da Kriechmayr. Tutti molto vicini. Ora Jansrud

3.10: L’austriaco Hannes Reichelt non riesce ad impensierire il compagno e chiude a 27 centesimi da Kriechmayr, terzo. Ora Kline

3.08: buona prova del canadese Cook che resta agganciato a Kriechmayr e chiude alle sue spalle per solo 10 centesimi

3.05: Kriechmayr non sbaglia e carriva al traguardo con il tempo di 1’25″13

3.03: E’ fuori anche lo svizzero Caviezel che perde la linea e non reagisce. Ora Kriechmayr

3.01: NOOOOOOOOOOOOOO!!! Peter Fill dopo una buona prima parte di gara commette prima una imprecisione di linea e poi sbaglia clamorosamente a poche porte dal traguardo e va fuori. Si mette malissimo per gli azzurri. Ora Caviezel

2.59: Non c’è vento, per fortuna, sulla pista di PyeongChang. Pronto Fill a partire

2.55: Tra pochi minuti il via con Peter Fill

2.50: I favoriti: Kriechmayr con 3, Jansrud 7, Svindal 9, Feuz 11

2.46: Quattro gli azzurri che daranno l’assalto ad un difficile podio: Peter Filla parte con il numero 1, Dominik Paris con il 17, Innerhofer con il 18,

2.42: I favoriti sono gli stessi che sono saliti sul podio ieri: i norvegesi Svindal e Jansrud, meno lo svizzero Feuz mentre sono alte le quotazioni dell’austriaco Kriechmayr

2.40: Buongiorno agli appassionati di sci alpino. Ultima possibilità di medaglia olimpica per gli uomini jet, in particolare gli azzurri usciti delusi dalla discesa libera di ieri: è il SuperG che prenderà il via tra 20′

