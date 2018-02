LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018: il via della gara posticipato alle 3.45 italiane per forti raffiche di vento

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin.

L’asso stelle e strisce la vedremo protagonista in tutte e cinque le specialità in queste Olimpiadi con la motivazione di essere competitiva sempre e comune. La sua rincorsa inizierà dalla sua distanza preferita, lo slalom dove ha vinto in 30 occasioni nella sua sfavillante carriera portandosi a casa 4 Coppe di specialità, 1 Coppa di Cristallo, 4 medaglie mondiali e 1 olimpica. Il tutto a soli 22 anni. Numeri che la dicono lunga sulla campionessa americana ma che non rendono fino in fondo l’idea del suo talento. A PyeongChang anche lei partirà da zero, per lasciarsi alle spalle, però, alcune battute d’arresto. Le avversarie non mancano (Hansdotter, Vlhova e Holdener su tutte), ma se Shiffrin dovesse tornare la cannibale che conosciamo, quella che danza aggressiva e ritmata tra i paletti, allora non ce ne sarà per nessuno. In casa Italia, le nostre azzurre Irene Curtoni, Chiara Costazza, Manuela Moelgg non sembrano avere le armi per inserirsi per cui si spera che sappiano ben figurare, centrando la top10.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.15 con la prima manche, alle ore 05.45 con la seconda manche. Buon divertimento a tutti.

2.25: Arrivano degli aggiornamenti: una vera e propria bufera si è abbattuta a Yongpyong e quindi l’organizzazione ha deciso di posticipare il via di un’ora ovvero alle 11.45 locali, le 3.45. Davvero una condizione surreale…

2.22: Si prospetta un ulteriore rinvio?

2.20: Nevica e vento forte sulle nevi di Yongpyong. Condizioni al momento proibitive!!!

00.45: Appuntamento dunque alle 2.45 per l’inizio della gara, o almeno questa è la speranza degli organizzatori. A più tardi!

00.43: Non buone notizie arrivano dalle nevi coreane. Infatti il via della gara, inizialmente previsto alle 2.45 italiane è stato ritardato di 30 minuti per forti raffiche di vento. Si conferma il infelice il meteo, dunque, ricordando i rinvii della discesa maschile e dello slalom gigante femminile a giovedì.

00.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018.

