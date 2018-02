LIVE Sci alpino, Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Holdener leader a sorpresa, Shiffrin insegue. Bene Costazza, settima

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin.

Dopo il trionfo in gigante, la fuoriclasse americana punta alla doppietta e a scrivere nuove pagine di storia in una prova che avrebbe già dovuto disputarsi qualche giorno fa ma rinviata per il vento fortissimo sul campo di gara. Si partirà da zero e le avversarie non mancano (Hansdotter, Vlhova e Holdener su tutte), ma se Shiffrin dovesse riproporsi nella versione cannibale che conosciamo, quella che danza aggressiva e ritmata tra i paletti, allora non ce ne sarà per nessuno. In casa Italia, le nostre azzurre Irene Curtoni, Chiara Costazza, Manuela Moelgg non sembrano avere le armi per inserirsi per cui si spera che sappiano ben figurare, centrando la top10.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.00 con la prima manche, alle ore 05.15 con la seconda manche. Buon divertimento a tutti.

2.53: Appuntamento alle 5.15 per la seconda manche dello slalom speciale femminile

2.52: Buona prova della canadese St-Germain che è 11ma a 2″905, più lontane le altre atlete scese con gli ultimi pettorali

2.48: Moelgg si deve accontentare del 16mo posto a 2″65. Prima di lei Noens 22ma, Baud Mugnier 25ma

2.44: 14mo posto per Marusa Ferk a 2″44 . Esce subito Brunner

2.39: Esce di pista e subisce anche un colpo duro Resi Stiegler

2.38: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 1 Holdener Wendy SUI 48.89

2 7 Hansdotter Frida SWE 49.09 +0.20

3 5 Swenn Larsson Anna SWE 49.29 +0.40

4 4 Shiffrin Mikaela USA 49.37 +0.48

5 2 Haver-Loeseth Nina NOR 49.75 +0.86

6 19 Wikstroem Emelie SWE 49.76 +0.87

7 9 Costazza Chiara ITA 49.83 +0.94

8 6 Schild Bernadette AUT 49.89 +1.00

9 15 Gallhuber Katharina AUT 50.12 +1.23

10 18 Liensberger Katharina AUT 50.43 +1.54

2.36: Tanti errori per Alphand che è 14ma a 2″45

2.34: Deludente la slovena Bucik,

2.33: Perde progressivamente la norvegese Skjoeld che chiude al 15mo posto a 2″55

2.32: Che manche della svedese Vikstroem! E’ sesta a 87 centesimi! Costazza scala in settima posizione

2.30: Buona prova della austriaca Liensberger che si inserisce al nono posto a 1″54 da Holdener

2.29: La canadese Mielzynski commette un grave errore proprio prima del piano e dopo una buona prima parte di manche chiude a 2″94 da Holdener, 15ma

2.27: Resta lontana dalle prime la tedesca Wallner che subisce 2″23 di ritardo: è nona

2.23: L’austriaca Gallhuber è molto brava in una pista già segnata. Chiude a 1″23 da Holdener: ottava

2.21: Dopo una buona prima parte di manche, Irene Curtoni si fa sorprendere da un dosso subito prima del piano finale e chiude nona a 2″29

2.20: Esce quasi subito la tedesca Duerr. Ora Curtoni

2.19: Gara in fotocopia per l’austriaca Geiger rispetto a Gisin. Per Geiger decimo posto a 2″55

2.17: Anche Michelle Gisin non riesce a ripetere le gesta della compagna Holdener e chiude a 2″54: nona

2.15: Grave errore di Feierabend che chiude a 3″03 dalla compagna Holdener

2.13: Brava Chiara Costazza! Commette qualche imprecisione solo nel finale ed è sesta a 94 centesimi. E’ il suo livello

2.12: Non è al meglio ma ci mette tanto cuore la slovacca Velez-zuzulova che chiude ultima a 2″57 da Holdener. Ora Costazza

2.10: Grande manche della svedese Hansdotter che, dopo una prima parte stratosferica, perde qualcosa nel finale ed è seconda a 20 centesimi

2.09: Deludente anche la prova di Bernadette Schild, la prima austriaca: è quarta a 1″ esatto da Holdener

2.07: E’ seconda la svedese Swenn-Larsson! Il cronometro si ferma a 40 centesimi da Holdener

2.06: Clamoroso!!! Shiffrin pur senza errori apparenti chiude seconda a 48 centesimi da una strepitosa Holdener

2.04: Incredibile Vlhova! Imprecisioni a ripetizione e chiude terza a 2″23 da Holdener. Ora Shiffrin

2.02: La norvegese Haver-Loeseth commette diversi errori e chiude a 86 centesimi da Holdener. Ora Vlhova

2.01: Holdener chiude con 48″89 la sua prima manche

2.00: Partita Holdener

1.55: Tra poco il via della gara con la svizzera Wendy Holdener prima a scendere. Shiffrin avrà il pettorale numero 4

1.47: Poche speranze di lottare per la medaglia per le azzurre, che puntano alla top ten. Al via Costazza col numero 9, Curtoni con il 14, Moelgg con il 28, Bassino con il 54

1.40: Shiffrin è super favorita ma ci sono anche delle alternative: Vlhova su tutte ma poi anche Holdener, Hansdotter che è piaciuta tanto in alcune sezioni del gigante ieri

1.35: Buonanotte agli appassionati di sci alpino. Fra una ventina di minuti prende il via la prima manche dello slalom femminile, rinviato mercoledì notte per via del vento. Una, sola, grande favorita: Mikaela Shiffrin che vuole bissare l’oro di ieri in gigante

Foto: pagina facebook Mikaela Shiffrin