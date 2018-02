LIVE Sci alpino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: combinata alpina, si gareggia! Il vento dà una tregua

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’evento sapremo se davvero si potrà scendere: le raffiche si fanno ancora sentire, la cancellazione definitiva di questa competizione è possibile.

Speriamo fino all’ultimo che si possa scendere in pista. L’Italia si gioca ottime chance con Christof Innerhofer, Peter Fill e Dominik Paris che dovranno dare tutto in discesa per poi difendersi in slalom. I grandi favoriti della vigilia sono Marcel Hirscher e Alexi Pinturault.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.30 con la discesa, alle ore 07.00 lo slalom (se tutto sarà confermato). Buon divertimento a tutti.

02.37 Si partirà dal cancelletto del SuperG. Tracciato modificato in versione windy in modo da evitare rischi per gli atleti se le condizioni del vento dovessero mutare.

02.10 UFFICIALE: SI CORRE! Confermato, si disputa la combinata. Alle 03.30 la discesa, alle 07.00 lo slalom.

02.00 Ormai possiamo dirlo: si gareggia! Il vento ha dato una tregua. Alle 03.30 appuntamento con la discesa. A breve ulteriori dettagli.

01.50 Il vento sembra aver dato la tregua necessaria. La combinata alpina sta per essere confermata, lo speriamo tutti!

01.45 Si dovrebbe correre! Le prime indicazioni sono positive! Tra poco la conferma.

01.35 La ricognizione è in pieno svolgimento. Nei prossimi minuti dovremo sapere qualcosa in più riguardo alla disputa della combinata. La partenza della discesa è prevista per le 03.30, si potrebbe spostare fino alle ore 06.00 in modo da trovare una finestra meteo favorevole. In quel caso naturalmente lo slalom si disputerebbe in notturna (mattinata italiana).

01.15 Sono in corso di svolgimento delle ricognizioni sulla pista. Si sta valutando se ci sono le condizioni per scendere in pista. Neve e vento hanno caratterizzato la nottata.

(foto Pentaphoto-FISI)