LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino!

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin. Sarà una lotta sul filo dei centesimi. La prima manche inizierà alle 2.00, la seconda alle 5.45. Non perdetevi tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la nostra Diretta Live. Buon divertimento!

La startlist e i pettorali di partenza









CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Appuntamento alle ore 5.45 per la seconda manche. Tutti con le azzurre per andare a caccia delle medaglie!

2.52 Sono scese le prime 30, non ci sono stati inserimenti da dietro. Questa la situazione al termine della prima manche. Al comando Manuela Moelgg. L’azzurra ha 20 centesimi sulla statunitense Mikaela Shiffrin e 29 sull’altra azzurra Federica Brignone. Alle spalle del terzetto ci sono la norvegese Ragnhild Mowinckel (a 0.55), l’altra italiana Marta Bassino (a 0.57) e le svedesi Sara Hector (a 0.60) e Frida Hansdotter (a 0.70). Sofia Goggia è decima a 1.02 preceduta anche dalla tedesca Viktoria Rebensburg (a 0.83) e l’austriaca Stephanie Brunner (a 0.91). Giornata no per la favorita Tessa Worley che è 14esima a 1.44, out Lara Gut, Wendy Holdener a 1.30

2.48 Lysdahl chiude a 2.83, Tilley non termina la prova.

2.45 Ricarda Haaser paga 2.75, ancora più indietro Bernadette Schild (a 3.88), Adeline Baud Mugnier (a 2.27). Le posizioni di vertice sono intoccabili.

2.43 Vediamo se ci saranno inserimenti da dietro ma sarà difficile dopo le prime 23.

2.42 Al comando Manuela Moelgg. L’azzurra ha 20 centesimi sulla statunitense Mikaela Shiffrin e 29 sull’altra azzurra Federica Brignone. Alle spalle del terzetto ci sono la norvegese Ragnhild Mowinckel (a 0.55), l’altra italiana Marta Bassino (a 0.57) e le svedesi Sara Hector (a 0.60) e Frida Hansdotter (a 0.70). Sofia Goggia è decima a 1.02 preceduta anche dalla tedesca Viktoria Rebensburg (a 0.83) e l’austriaca Stephanie Brunner (a 0.91). Giornata no per la favorita Tessa Worley che è 14esima a 1.44, out Lara Gut, Wendy Holdener a 1.30

2.39 Non brillano Estelle lphand (a 3.61) e Simone Wild (a 2.91).

2.37 Sprofonda anche Nina Loeseth: la norvegese accusa addirittura 2.51.

2.35 Hrovat non si adatta a questa neve, sbaglia diverse linee nella seconda parte di gara. La slovena chiude a 2.14 dalla Moelgg.

2.33 Giornata no anche per Anna Veith che non legge bene la parte centrale del tracciato e chiude a 1.81. Anche l’austriaca è lontana dalle posizioni che contano.

2.30 Tina Weirather in totale confusione, distacco abissale di 3.46. Non è la sua disciplina prediletta.

2.28 Errori importanti di Hansdotter sul muro ma la svedese recupera nel finale e chiude a sette decimi dalla Moelgg.

2.25 Dopo le prime 15, Manuela Moelgg è in testa con 20 centesimi su Mikaela Shiffrin e 29 su Federica Brignone. 4a a 0.55 la norvegese Mowinckel, quinta Marta Bassino a 0.57. Indietro due grandi favorite: la tedesca Rebensburg è settima a 0.83, la francese Worley ultima a 1″44! Sofia Goggia nona a 1″02.

2.25 Fuori la slovena Robnik.

2.24 Sofia Goggia paga un tracciato troppo angusto e chiude nona a 1″02.

2.22 C’E’ ANCHE MARTA BASSINO! E’ quinta a 57 centesimi! Tre azzurre nelle 5!

2.20 Ottava a 1″02 la slovena Drev.

2.18 Lontana la svizzera Wendy Holdener. Chiude nona a 1″30. Ora la slovena Drev, poi Bassino e Goggia.

2.16 La slovacca Vlhova è ottava a 1″08. Il suo allenatore, Livio Magoni, traccerà la seconda manche.

2.15 La svedese Hector è quinta a 6 decimi. La classifica nel complesso è molto corta, anche se la francese Worley si trova incredibilmente ultima a 1″44.

2.12 Fuori la svizzera Lara Gut.

2.11 Shiffrin smorza un po’ gli entusiasmi e si inserisce in seconda piazza a 2 decimi da Manuela Moelgg, 9 centesimi davanti a Federica Brignone, che diventa terza.

2.10 La norvegese Mowinckel è quella che si avvicina di più alle azzurre. E’ terza a 53 centesimi. Pericolosissima. Ora Mikaela Shiffrin…

2.09 Vediamo la norvegese Mowinckel.

2.08 E’ DIETRO ANCHE REBENSBURG! 83 centesimi di distacoooooooo!!!

2.06 Anche l’austriaca Brunner paga dazio, è terza a 0.91 da Moelgg. Ora momento chiave con la tedesca Rebensburg.

2.04 Ottima Federica! E’ seconda a 29 centesimi da una superlativa Manuela Moelgg!

2.02 LA FRANCESE WORLEY paga 1″44 da Manuela Moelgg! Ora Brignone.

2.01 1’10″62 per Manuela Moelgg, che nel finale è finita lunga di linea.

2.00 Partita Manuela Moelgg!

1.58 La gara sta per iniziare con Manuela Moelgg. L’altoatesina, alla sua ultima Olimpiade, deve rischiare il tutto per tutto.

1.57 Attenzione a due outsider molto pericolose come l’austriaca Brunner e la norvegese Mowinckel.

1.55 La prima manche è stata tracciata da Gianluca Rulfi, tecnico delle azzurre.

1.52 Le grandi favorite saranno la francese Tessa Worley (donna da battere in assoluto), la tedesca Viktoria Rebensburg e l’americana Mikaela Shiffrin. Le azzurre dovranno essere brave a inserirsi tra questi mostri sacri.

1.49 Cielo terso in Corea del Sud. Incredibilmente pochissimo vento!

1.45 I pettorali delle italiane: 1 Manuela Moelgg, 3 Federica Brignone, 13 Marta Bassino, 14 Sofia Goggia.

1.40 Buongiorno a tutti. Oggi finalmente si gareggia! Appuntamento alle 2.00 con la prima manche!

Foto: Fisi Pentaphoto