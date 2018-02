LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA: Sofia Goggia vuol difendere il pettorale rosso. Vonn e Weirather le rivali

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Garmisch (Germania) , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Kandahar Renne Sofia Goggia va in cerca di conferme sulle nevi tedesche. In vetta alla graduatoria di specialità la bergamasca vuol ben figurare nell’ultima gara prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

Un weekend, fino ad ora, condizionato dal meteo. Dopo la cancellazione della prima prova di discesa libera in programma giovedì 1 febbraio, anche ieri non hanno potuto testare le condizioni della pista. Durante la notte sono caduti una decina di centimetri di neve e il fondo si è spaccato in alcune zone, compromettendo l’integrità della stessa. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di rinviare a questa mattina, alle ore 10, l’allenamento necessario per regolamento, affinché si possa disputare la successiva gara in programma alle ore 12.30 che, contrariamente al programma originario, avrà il classico format e scatterà dal cancelletto solitamente riservato al supergigante. Tra le rivali per questa prova la solita Lindsey Vonn e l’atleta del Liechtenstein Tina Weirather senza dimenticarci di Lara Gut mentre, in casa Italia, non vedremo Federica Brigone che gareggiando nei primi giorni dei Giochi vuol gestire le proprie energie al meglio. Lo staff tecnico, dunque, ha convocato per l’occasione anche Nadia Fanchini, Johanna Schnarf, Verena Stuffer, Nicol Delago, Jole Galli, Anna Hofer e Federica Sosio.

Si inizia alle ore 12.00.













