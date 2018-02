LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Sofia Goggia dà forfait all’ultimo momento!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza.

La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del podio sfumato in slalom, ha poi rinunciato alla velocità. La 22enne in combinata ci sarà e proverà ad agguantare il secondo oro di questi Giochi dopo quello in gigante. In tante, però, promettono battaglia. Dalla svizzera Wendy Holdener, già in palla in slalom, alla slovacca Petra Vlhova, che invece tra i paletti stretti ha deluso. E poi ancora Lindsey Vonn, reduce dalla delusione del bronzo nella sua ultima discesa olimpica, la slovena Ana Bucik, la norvegese Ragnhild Mowinckel, grande rivelazione di questi Giochi con due argenti (gigante e discesa), l’austriaca Ramona Siebenhofer e l’elvetica Michelle Gisin.

In casa Italia, Sofia Goggia sarà al cancelletto di partenza, insieme a Federica Brignone, che si porta dietro la contusione patita in discesa, Johanna Schnarf e Marta Bassino. Per l’oro olimpico in discesa, questa gara sarà una specie di divertimento in cui dare il massimo senza avere nulla da perdere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata alpina delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. L’appuntamento è alle 3.30 del mattino con la prova di discesa. Buon divertimento!

3.31: Con 1’40″14 la svizzera Gisin chiude la sua discesa. Ora tocca alla slovacca Vlhova, che punta tutto sullo slalom

3.27: La prima a partite sarà la svizzera Gisin che proverà a dire la sua ma ha bisogno di una grande prestazione in discesa

3.23: Non tantissime le pretendenti alle medaglie. Due su tutte, la statunitense Shiffrin, che vuole bissare l’oro ottenuto in gigante e la svizzera Holdener, specialista proprio della combinata. Ala luce di quanto visto finora, attenzione anche alla norvegese Mowinckel, ieri argento in discesa

3.22: Tre dunque le azzurre al via nella combinata con Federica Brignone che, non al meglio dopo la botta di ieri, che prenderà il via con il numero 5, Marta Bassino che parte con il 7 e Johanna Schnarf con il numero 22

3.20: Tra 10′ prenderà il via la gara di combinata alpina femminile. Non ci sarà come detto Sofia Goggia per non aver recuperato dopo lo sforzo di ieri e con un problema al ginocchio ed un dolore muscolare. E si preferito non rischiare.

1.24: Colpo di scena nel team azzurro di combinata femminile. All’ultimo momento Sofia Goggia ha deciso di non prendere parte alla gara, alla quale era iscritta col pettorale numero 16, in programma alle 3.30 italiane (prima mache) e alle 7 (la seconda). La neo-olimpionica di discesa, ancora frastornata per il grande risultato, non è riuscita a prendere sonno e accusa un forte abbassamento di voce.

1.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della combinata alpina femminile che prederà il via con la prova di discesa libera.

Foto: Fisi-Pentaphoto