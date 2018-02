LIVE Salto con gli sci, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: si assegna il titolo dal trampolino grande

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, rischia di essere ancora Andreas Wellinger che punta a mettere a segno una di quelle doppiette che tanto vanno di moda nelle ultime edizioni delle Olimpiadi. Gli antagonisti potrebbero essere sempre loro, i norvegesi: Forfang e Johansson anche in qualificazione hanno dimostrato di essere in stato di grazia dopo le medaglie nel trampolino piccolo e Tande, quando si tratta di grandi misure, spesso risponde presente dall’alto del titolo di volo conquistato un mese prima delle Olimpiadi.

E poi ci sarebbero i dominatori delle ultime stagioni, il trionfatore della Tournèe dei 4 Trampolini, Kamil Stoch, il cui stato di forma è apparso un po’ appannato anche in qualifica e che rischia di essere un po’ sfiduciato anche dal quarto posto inatteso nella prima gara e Richard Freitag che in qualifica è piaciuto pochissimo, rischia di tornare a casa con un pugno di mosche a livello individuale e di doversi aggrappare al paracadute della gara a squadre per non considerare fallimentare la spedizione coreana. Tra i migliori in qualificazione anche il giapponese Ryoyu Kobayashi che, dovesse indovinare il refolo di vento giusto, potrebbe volare lontanissimo e candidarsi per un posto al sole.

Gli azzurri al via saranno tre, visto che Cecon non è riuscito a superare il taglio del 50: Sebastian Colloredo, che si è salvato per il rotto della cuffia in qualificazione, Davide Bresadola e Alex Insam, che su questo trampolino ha fatto molto bene sia in prova che in qualificazione e può aspirare ad un posto fra i primi 30.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di salto con gli sci: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

