LIVE Pattinaggio di figura, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance: Cappellini/Lanotte quinti con record italiano! Virtue/Moir in fuga col record del mondo! Sbavatura per Guignard-Fabbri: sono undicesimi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short dance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i canadesi Virtue/Moir. Anna Cappellini e Luca Lanotte vanno a caccia di una top five, se la dovranno vedere con i fratelli Shibutani, Hubbell/Donohue, Chock/Bates, Weaver/Poje e Bobrova/Soloviev. Sul ghiaccio anche gli altri azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della short dance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esibizione dopo esibizione per non perdersi nulla. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per la presentazione della gara

Clicca qui per le ambizioni di Cappellini/Lanotte

Clicca qui per la starting list













CLICCA IL TASTO F5 DA DESTKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

5.50: Una buona giornata a tutti gli appassionati di pattinaggio, appuntamento a domani notte per la free dance che assegnerà le medaglie

5.49: Questa la classifica della short dance con le 20 coppie qualificate per il free program:

1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 83.67 1 Q

2 PAPADAKIS G / CIZERON G FRA 81.93 2 Q

3 HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary USA 77.75 3 Q

4 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 77.73 4 Q

5 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 76.57 5 Q

6 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri OAR 75.47 6 Q

7 CHOCK Madison / BATES Evan USA 75.45 7 Q

8 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 74.33 8 Q

9 GILLES Piper / POIRIER Paul CAN 69.60 9 Q

10 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 68.36 10 Q

11 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco ITA 68.16 11 Q

12 HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill ESP 66.93 12 Q

13 ZAGORSKI T / GUERREIRO J OAR 66.47 13 Q

14 KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym POL 66.06 14 Q

15 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 63.41 15 Q

16 MIN Yura / GAMELIN Alexander KOR 61.22 16 Q

17 LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti GER 59.99 17 Q

18 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 59.97 18 Q

19 MYSLIVECKOVA Lucie / CSOLLEY Lukas SVK 59.75 19 Q

20 AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper TUR 59.42 20 Q

5,46: Ci sono anche gli azzurri in lotta per il bronzo, dunque, dopo la short dance. Domani Cappellini/Lanotte si giocheranno la possibilità di salire sul opodio con le tre coppie statunitensi e i russi Bobrova/Soloviev

5.42: Bella prestazione della coppia italiana Cappellini/Lanotte che portano a termine un ottimo programma corto e si inseriscono al quinto posto (che nsignifica pattinare nel primo gruppo di merito, l’utimo a scendere sul ghiaccio) con il punteggio di 76.57 (40+36.57). E’ primato italiano e sono in gara per il bronzo!

5.41: Arriva un buon punteggio tecnico per Cappellini/Lanotte

5.39: Si chiude il programma corto della danza con la seconda coppia azzurra in gara, Anna Cappellini e Luca Lanotte, quarti all’Europeo di Mosca e quinti al Mondiale dello scorso anno, si esibiscono su Cha Cha: Kaboom interpretato da Ursula 1000, Samba: Skip to the Bip interpretato da Club des Belugas e Samba: 1008 Samba

5.37: Ci sono anche i russi Bobrova/Soloviev nella lotta per il bronzo, anche se sono un po’ indietro. Buon programma corto per la coppia della OAR, con qualche abbassamento di livello per un punteggio di 75.47 (28.36+37.11): sono quinti

5.32: Penultima coppia in gara: sono i russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, secondi all’Europeo di Mosca e quinti al Mondiale dello scorso anno, che si esibiscono su Rhumba: Latin Lover di Joao Bosco, Samba: Dance di DJ Maksy, Samba: Quand je vois tes yeux di Dany Brilliant

5.30: Prova in linea con le coppie che si giocano la medaglia di bronzo, nonostante qualche imprecisione. Poterebbe essere una sfida in casa Usa per il bronzo. Sono terzi, davanti agli Shibutani, con 77.75 (40.98+36.77)

5.25: Sul ghiaccio ora la terza coppia statunitense composta da Madison Hubbel e Zachary Donohue, che si esibiranno su Samba: Le Serpent by Guem et Zaka, Rhumba: Cuando Calienta El Sol di Talya Ferro, Samba: Sambando di Los Ritmos Calientas

5.24. Non tutto perfetto per la coppia francese Papadakis/Cizeron che nel tecnico restano al di sotto dei canadesi nel punteggio tecnico ma recuperano nei components. Sono secondi con il punteggio di 81.93 (42.71+39.22). Ci si giocherà tutto nella free dance per l’oro

5.18: E’ il momento della coppia francese composta da Gabriella Papadakis e Giullaume Cizeron, campioni europei in carica e secondi ai Mondiali dello scorso anno, che si esibiscono su Shape Of You (Latin Remix) di Ed Sheeran, Thinking Out Loud di Ed Sheeran, remastered by Karl Hugo.

5.17: Grandissima prestazione di Virtue/Moir che lanciano un messaggio abbastanza chiaro ai pretendenti all’oro. Nessun errore, grande determinazione, bella interpretazione. Il tutto fa primo posto con il punteggio di 83.67 (44.53+39.14). è il nuovo record del mondo!!!

5.11: Dopo il warm up si apre l’ultimo gruppo di merito con l’esibizione della coppia più attesa, i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir che vanno a caccia della loro quinta medaglia d’oro, per diventare i più forti di sempre. Sono campioni del mondo in carica e si esibiscono su Samba: Sympathy for the Devil di Mick Jagger, Keith Richards interpretata da The Rolling Stones, Rhumba: Hotel California di Don Felders, Don Henley, Glenn Frey interpretata dagli Eagles e Cha Cha: Oye Como Va di Tito Puente interpretata da Santana

5.07: Questa la classifica quando mancano le ultime cinque coppie:

1 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 77.73 1 Q

2 CHOCK Madison / BATES Evan USA 75.45 2 Q

3 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 74.33 3 Q

4 GILLES Piper / POIRIER Paul CAN 69.60 4 Q

5 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 68.36 5 Q

6 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco ITA 68.16 6 Q

7 HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill ESP 66.93 7 Q

8 ZAGORSKI T / GUERREIRO J OAR 66.47 8 Q

9 KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym POL 66.06 9 Q

10 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 63.41 10 Q

4.47: Restano al di sotto delle aspettative con qualche sbavatura gli statunitensi Chock/Evans: sono secondi con il punteggio di 75.45 (39.39+36.06). Ora pausa per rifacimento ghiaccio, warm up e l’ultimo gruppo con tutti i migliori

4,43. Si chiude anche il penultimo gruppo di merito con la coppia statunitense Madison Chock e Evan Bates, che arriva dal terzo posto al Four Continents e si esibisce su Salsa: Aguanile interpretato da Marc Anthony, Rhumba: Que Lio interpretato da Marc Anthony e Samba: Vivir Mi Vida interpretato da Marc Anthony

4.40: Gran bel programma corto di Maia e Alex Shibutani che sfiorano i livelli massimi in tutte le sequenze e vanno nettamente al comando con il punteggio da 77.73 (40.33+37.40)

4.37: E’ il momento della coppia statunitense composta da Maia e Alex Shibutani, secondi e terzi agli ultimi Mondiali e secondi al Four Continents, che si esibiscono su Mambo: Mambo No. 5 di Perez Prado, Cha Cha: Cherry Pink And Apple Blossom White di Perez Prado e Samba: Mambo Jambo/Mambo No. 8 di Perez Prado

4.36: Vanno nettamente in testa, nonostante qualche piccola imprecisione, i canadesi Weaver/Poje che totalizzano un punteggio di 74.33 (37.65+36.68): sono in lotta per un posto sul podio

4.30: Sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena scendono ora una delle coppie più attese, i canadesi Kaitlyn Weaver e Andrew Poje, già due volte sul podio mondiale e reduci da quinto posto ai Four Continents, che si esibiscono su Bolero: Tango di Dianne Reeves feat. Raul Midon, Mambo: Do You Only Wanna Dance di Lester Mendez, Sy Smith, Arturo O’Farrill interpretata da Julio Daviel Big Band

4.29: Qualche sbavatura per la coppia canadese che comunque completa un buon programma corto ed è prima con un punteggio di 69.60 (34.95+34.65)

4.23: E’ il momento della coppia canadese composta da Piper Gilles e Paul Poirier, ottavi ai Mondiali dello scorso anno e reduce dal sesto posto ai Four Continents, che si esibiscono su Bossa Nova: Bossa Cubana, Mambo: Gopher Mambo.

4.22: Errore in apertura per Marco Fabbri sui tweezle. Gli azzurri completano comunque un buon programma e si inserisce al secondo posto con il punteggio di 68.16 (34.19+33.97)

4.16: Dopo il warm up riprende la gara con il penultimo gruppo. E’ subito il momento della prima coppia italiana in gara, Charlotte Guignard e Marco Fabbri, reduci dal quinto posto agli Europei, che si esibiscono su Salsa: Bajo La Tormenta interpretata da Sergio George’s Salsa Giants, Rhumba: Con Los Anos Que Me Quedan di Gloria Estefan, Samba: Samba de Rio Pardo di Miguel Preto

4.14: Questa la classifica provvisoria delle coppie qualificate dopo le prime 14 esibizioni:

1 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 68.36 1 Q

2 HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill ESP 66.93 2 Q

3 ZAGORSKI T / GUERREIRO J OAR 66.47 3 Q

4 KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym POL 66.06 4 Q

5 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 63.41 5 Q

6 MIN Yura / GAMELIN Alexander KOR 61.22 6 Q

7 LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti GER 59.99 7 Q

8 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 59.97 8 Q

9 MYSLIVECKOVA Lucie / CSOLLEY Lukas SVK 59.75 9 Q

10 AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper TUR 59.42 10 Q

4.08: Prestazione leggermente al di sotto delle aspettative per i giapponesi Muramoto/Reed che, alla fine del terzo gruppo, si inseriscono al quinto posto con il punteggio di 63.41 (32.87+30.54) e si qualificano per la free dance. Dopo il warm up sarà la volta degli azzurri Guignard/Fabbri.

4.03: Chiudono il terzo gruppo i giapponesi Kana Muramoto e Chris Reed, reduci da un grande terzo posto al Four Continents, che si esibiscono su Cha Cha: I Like It Like That di Pete Rodriguez, Rhumba: Mondo Bongo di Joe Strummer e Samba: Batucada de Sambrasil di Estudios Talkback

4.02: Prestazione di spessore della coppia polacca Kaliszek/Spodyriev che si inseriscono al quarto posto con un punteggio di 66.06 (34.65+31.41)

3.56: In gara la coppia polacca composta da Natalia Kaliszek e Maksim Spodyriev, decimi agli ultimi Europei, che si esibiscono su Samba: Despacito di Luis Fonsi, Rhumba: Deja Vu di Prince Royce, Shakira, Salsa: Descarga En Sol Para Tito Puente di Alex Torrres, Los Reyes Latinos

3.55: Ottima prestazione della coppia coreana Min/Gamelin che, dopo l’ovazione del pubblico, totalizza un punteggio di 61.22 (32.94+28.28), si inserisce al quarto posto e si qualifica per la seconda fase di gara

3.49: Sul ghiaccio ora la coppia di casa, i corean Yura Min e Alexander Gamelin, reduci dal settimo posto al Four Continents, che si esibiscono su Samba: Despacito di Luis Fonsi, Rhumba: My All, Samba: Mujer Latina interpretata da Thalia. Pubblico caldissimo!

3.48: Gli slovacchi Misliveckova/Csolley, allenati da Barbara Fusar Poli, con una bella prestazione, si inseriscono al sesto posto posto con il punteggio di 59.75 (31.40+28.45) e si qualificano alla free dance

3.43: E’ il momento della coppia slovacca composta da Lucie Misliveckova e Lukas Csolley, 17mi agli ultimi Europei, che si esibiscono su Samba: Tico Tico di Percy Faith, K. Sullivan, Rhumba: Historia de un amor di Perez Prado, Samba: Tico Tico nella versione di Sambadrom

3.42: Prestazione al di sotto delle attese, con un errore grave, della coppia cinese Wang/Liu che si va a collocare all’ottavo posto 57.81 (29.28+29.53) con un punto di detrazione. Difficilmemnte si qualificheranno per il programma lungo, per il quale sono promossi i turchi Agafonova/Ucar

3.33: Dopo la pausa per il rifacimento del ghiaccio, fra qualche minuto sarà il momento della coppia cinese Shiyue Wang e Xinyu Liu, reduci dal quinto posto al Four Continents. Sui esibiscono su Rumba: Despasito e Samba.

3.15: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio, appuntamento a fra una ventina di minuti

3.14: Vanno al comando della classifica provvisoria i britannici Coomes/Buckland con il punteggio di 68.36 (34.70+33.66)

3.08: Sul ghiaccio ora la coppia britannica Penny Coomes e Nicholas Buckland, reduci dal settimo posto agli europei chje si esibiscono su Rhumba: Rhumba d’Amour, Samba: Batucada interpretata da DJ Dero

3.07: I turchi Agafonova/Ucar chiudono al quinto posto provvisorio con il punteggio di 59.42 (29.64+29.68)

3.02: In gara ora la coppia turca composta da Alia Agafonova e Alper Ucar, 13mi agli ultimi Europei, che si esibiscono su Samba: Cuba 2012 (DJ Rebel StreetDance 2 Remix) interpretato da DJ Rebel ft. Gibson Brothers, Rhumba: How Deep is Your Love (DJ Banksy Rumba Remix) interpretato da Sophia Guem, How Deep Is Your Love di Sophia Guem (DJ Maksy Remix), Samba: Cuba interpretato da Robert Abigail, DJ Rebel ft. Gibson Brothers,

3.00: Sono primi gli spagnoli Hurtado/Khaliavin con il punteggio di 66.93 (35.07+31.86)

2.54: Sul ghiaccio ora il binomio spagnolo composto da Sara Hurtado e Kirill Khaliavin, ottavi all’ultimo Europeo, che si esibiscono su Cha Cha: Oye Como Va di Carlos Santana e Samba: Maria, Maria di Carlos Santana

2.51: Trascinanti i francesi Lauriault/Le Gac che si inseriscono in terza posizione con il punteggio di 59.97 (31.18+28.79)

2.48: E’ il momento della coppia francese composta da Marie-Jade Lauriault e Romain Le Gac, 12mi all’ultimo Europeo, che si esibiscono su Salsa: Salsation di David Shire, Rhumba: No Hay Problema di Pink Martini e Salsa: Salsation di David Shire

2.47: Buon programma corto dei russi Zagorski/Guerreiro, con tanto di tifosi al seguito, che vanno al comando della classifica provvisoria con 66.47 (34.15+32.32)

2.34: Ora il warm up del secondo gruppo, al termine del quale scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena i russi Tiffani Zagorski e Jonathan Guerreiro, reduci dal sesto posto all’Europeo in casa, che si esibiscono su Samba: Hip Hip Chin Chin interpretata da Club des Belugas, Rhumba: Volveras interpretata da Gloria Estefan e Samba: Batucada Brasiliera interpretata dalla Samba Brazilian Batucada Band

2.33: Gli israeliani Tankova/Zilberberg si posizionano al quarto e ultimo posto con il punteggio di 46.66 (23.85+22.81)

2.28: Sul ghiaccio ora gli israeliani Adel Tankova e Ronald Zilberberg, 28mi agli ultimi Europei, che si esibiscono su Cha Cha: Banca Banca, Samba: Mas Que Nada, Cha Cha: Banca Banca

2.26: I tedeschi Lorenz/Polizoakis vanno momentaneamente al comando con il punteggio di 59.99 (31.39+28.60)

2.21: E’ il momento della coppia tedesca composta da Kavita Lorenz e Joti Polizoakis, 19mi agli ultimi Mondianli, che si esibiscono su Salsa: Aguanile di Willie Colon, Hector Lavoe nella versione di Marc Anthony, Rhumba: Mil Pasos (Kizomba Remix) di Soha, Samba: Magalenha di Antonio Carlos interpretata da Sergio Mendes

2.18: Gli ucraini Nazarova/Nikitin totalizzano 57.97 (27.26+30.71) e vanno al comando della classifica

2.15: Sul ghiaccio il binomio ucraino composto da Alexandra Nazarova e Maxim Nikitin che si esibiscono su Rhumba: Chuvirico (da “Wanted”) di Perez Prado, Mambo: Cu-cu-rru-cu-cu-paloma (da “Mambo No. 5) di Perez Prado, Rosemary Clooney e Mambo: La Pantera Mambo (Pink Panther Theme) di Henry Mancini

2.14: La coppia ceca totalizza un punteggio di 53.53 (29.11+24.42)

1.59: La prima coppia a scendere sul ghiaccio, subito dopo il warm up, sarà quella ceca con Anna Mansourova e Michal Ceska che si esibiscono su: Samba: Beat On My Drum di Gabry Ponte, Rhumba: Loin di Maitre Gims, Samba: Adios di Zimpala

1.56: Due le coppie italiane al via, Charlene Guignard e Marco Fabbri che si esibiscono per 15mi e Anna Cappellini e Luca Lanotte che scendono sul ghiaccio per 24mi e ultimi

1.53: Tre le grandi favorite per spartirsi le medaglie in palio, i canadesi Virtue/Moir, portabandiera per il Canada, i francesi Papadakis/Cizeron e i russi Bobrova/Soloviev

1.50: Buonanotte agli appassionati di pattinaggio artistico. Prende il via la terza gara del programma, la danza a coppie. Oggi è il giorno della short dance, 24 le coppie al via

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

(foto Pier Colombo)