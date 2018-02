Pagelle Napoli-Lazio 4-1, Serie A 2018: Callejon decisivo, Zielinski entra e dà la svolta, grave errore di Wallace

Il Napoli continua la sua incredibile striscia di vittoria, supera in rimonta per 4-1 la Lazio e resta in testa alla classifica anche nella 24ma giornata di Serie A. Match in salita per la squadra di Sarri, con i biancocelesti che vanno subito in vantaggio al 6’ con de Vrij, ma al 43’ arriva il pareggio firmato da Callejon. Nella ripresa i partenopei cambiano totalmente ritmo e ribaltano il punteggio con l’autogol di Wallace e le reti di Mario Rui e Mertens. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori e i peggiori giocatori in campo con le pagelle del match.

NAPOLI

Reina 6 Nelle poche volte in cui è chiamato in causa è sempre attento



Hysaj 7 Non impeccabile nel primo tempo, ma nella ripresa cresce insieme alla squadra e ed è perfetto in ripartenza, trovando sempre la profondità

Tonelli 5.5 Spesso in difficoltà sia in fase di copertura che disimpegno, si nota che fa fatica a trovare la giusta sintonia con i compagni

Koulibaly 6 Non è tra le sue migliori partite, ma nel complesso una prestazione comunque positiva



Mario Rui 6.5 Anche lui molto meglio nel secondo tempo, in cui trova maggiore coraggio per ripartire e infatti riesce anche a trovare, anche se con una deviazione fortunosa, il gol



Allan 6 Fa il suo a centrocampo, ma non è brillante quanto i compagni di reparto

Jorginho 7 L’assist del gol del pareggio è una giocata splendida: vede uno spiraglio nella difesa avversaria e mette un pallone filtrante calibrato al millimetro per Callejon

Hamsik 6 Un primo tempo abbastanza anonimo, senza particolari errori, ma gli manca la brillantezza delle ultime partite. Dal 45′ Zielinski 7.5 Entra in campo nella ripresa e da una svolta netta al centrocampo del Napoli. La sua qualità in fase di manovra mette sempre in difficoltà gli avversari e con una grande giocata confenziona l’assist del 4 gol



Callejon 8 Un gol fondamentale in una partita che stava diventando sempre più complicata, si muove con il tempismo perfetto per sbucare alle spalle della linea difensiva biancoceleste, controllo da campione e piatto all’angolino che diventa imparabile per Strakosha. Decisivo anche nel gol del 2-1, con un pallone insidioso in mezzo da cui scaturisce l’autogol di Wallace



Mertens 7 Un perno immancabile nell’azione offensiva, quando riceve palla è sempre pericoloso e con un colpo da maestro di esterno realizza il gol del definitivo 4-1



Insigne 7 Fondamentale nella manovra offensiva, con la sua personalità trascina i suoi nel primo tempo e poi regala sempre giocate spettacolari, anche se gli manca il colpo decisivo

LAZIO

Strakosha 5.5 Insufficienza motivata dai quattro gol subiti, anche se in generale non ha comesso gravi errori



Wallace 4 Un autogol pesantissimo, che condanna di fatto i biancocelesti. Un errore imperdonabile, perché avrebbe dovuto lasciare quel pallone e invece ha cercato di deviarlo con un intervento inguardabile



de Vrij 7 Grande partita in fase difensiva nel primo tempo, poi cala come tutta la squadra. Ottima giocata nel gol del vantaggio: bravissimo a leggere il pallone di Immobile e con un un inserimento perfetto riesce a toccare la palla di quanto basta per battere Reina



Radu 5.5 Subisce anche lui il calo generale nel secondo tempo e non riesce più a trovare i tempismi giusti per chiudere gli avversari

Marusic 5.5 Troppo impreciso in fase difensiva, soffre nel primo tempo e nel secondo non riesce a reagire e si fa imbucare troppo spesso dagli avversari



Parolo 5.5 Una prestazione poco appariscente e mai decisiva



Leiva 6.5 Buona partita in fase di copertura, rientra bene e chiude gli spazi agli avversari, oltre a recuperare molti palloni a metà campo



S.Milinkovic 7 La sua classe si fa sempre notare sul terreno di gioco, una serie di giocate di grande livello tecnico, che permettono alla Lazio di impostare sempre al meglio la manovra offensiva



Lulic 6 Bene nella prima mezz’ora in fase offensiva, ma poi commette un grave errore in copertura e si perde completamente Callejon sul gol dell’1-1



Luis Alberto 6 Partita discreta, si rende spesso pericoloso in attacco, ma non riesce a dare la giusta svolta alla manovra



Immobile 6.5 Un bel assist per il gol del vantaggio: riceve palla sull’esterno, con una finta salta il difensore e mette un cross pennellato per de Vrij. Oggi non ha segnato ma ha fatto comonque una buona partita come registra offensivo



Foto: Gianfranco Carozza