LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA mercoledì 21 febbraio: Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Carolina Kostner sesta dopo il corto

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine una prova pulita e senza sbavature. A quel punto…Poco dopo, sarà il momento di trepidare per Carolina Kostner nel programma corto di pattinaggio artistico. La fuoriclasse azzurra dovrà iniziare al meglio la propria rincorsa al podio a cinque cerchi. In mattinata, poi, l’attesissima team sprint di sci di fondo. La grande incognita sarà Dietmar Noeckler: riuscirà l’altoatesino a non farsi staccare e a permettere a Federico Pellegrino di giocarsi una medaglia? Sinora Noeckler ha faticato in queste Olimpiadi, tuttavia Pellegrino crede fermamente in lui. Fidiamoci anche noi…Vi terremo compagnia, minuto per minuto, dalle 2.00 di notte fino a notte inoltrata. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

Foto: Valerio Origo