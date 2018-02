LIVE MotoGP, Test Thailandia 2018 in DIRETTA (venerdì 16 febbraio): prime prove a Buriram per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso con Yamaha e Ducati

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata (venerdì 16 febbraio) dei test 2018 della classe MotoGP in Thailandia. Dopo le prime 3 sessioni che si sono svolte a Sepang (Malesia), la massima cilindrata prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l’occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Da quest’oggi la top class si esibirà sul tracciato di Buriram dove si disputerà anche un GP in autunno: sarà una chance importante anche per prendere le misure con il circuito asiatico su cui si potrebbe decidere la corsa al titolo iridato tra qualche mese, vista la collocazione temporale.

Le prime sensazioni sono state estremamente positive per le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Valentino Rossi si è dichiarato soddisfatto per la sua Yamaha al pari del compagno di squadra Maverick Vinales, il Campione del Mondo Marc Marquez ha coperto le carte con la sua Honda. Ora si riparte da zero su un circuito tutto da scoprire che, sulla carta, dovrebbe essere favorevole ancora alla Rossa. Sarà interessante verificare il responso della pista

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata (venerdì 16 febbraio) dei test 2018 della classe MotoGP in Thailandia: cronaca in tempo reale ed approfondimenti costanti. Si comincia a partire dalle 3.30. Buon divertimento.

Foto: Valerio Origo