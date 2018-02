LIVE MotoGP, Test Thailandia 2018 in DIRETTA (sabato 17 febbraio): Marquez precede Dovizioso di due decimi, Valentino Rossi attardato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata (sabato 17 febbraio) dei test 2018 di MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Un day-2 importante per Valentino Rossi, costretto a risolvere le problematiche di natura elettronica con la sua M1. Il male atavico di cui è afflitta la moto nipponica sembrerebbe proprio quello, facendo delle valutazioni nel confronto in pista con Honda e Ducati. Ci sarà molto da lavorare per il team di Iwata e Rossi come Maverick Vinales non hanno troppo tempo.

C’è attesa anche per quel che potranno fare Andrea Dovizioso e Marc Marquez, i migliori dal punto di vista della costanza in pista nel primo giorno. Il ducatista, come a Sepang, ha dimostrato di trovarsi a meraviglia sulla GP18 mentre lo spagnolo ha confermato le sue grandi attitudini nell’adattarsi in fretta ad una pista nuova. Non sorridono invece sia Daniel Pedrosa e sia Jorge Lorenzo poco brillanti nella prima sessione di prove.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata (sabato 17 febbraio) dei test 2018 della classe MotoGP in Thailandia: cronaca in tempo reale ed approfondimenti costanti. Si comincia a partire dalle 3.30. Buon divertimento.













05.30 Se ne sono andate le prime due ore di test. Riepologhiamo la situazoine. Marc Marquez è al comando con 202 millesimi su Andrea Dovizioso, terzo Rns a 0.217. Jorge Lorenzo è risalito finon al quinto posto (a 0.437), Valentino Rossi conferma le sue difficoltà (è decimo a 0.682) al pari del compagno di squadra Maverick Vinales (a 0.905).

05.22 Marquez continua a girare vicino al suo miglior tempo, Dovizioso sempre fermo.

05.15 Dovizioso rientra ai box, continua a girare Marquez. I due grandi favoriti hanno messo insieme 27 e 24 giri, tra gli stakanovisti per il momento insieme a Morbidelli (27), Miller (29) e Rabat (addirittura 35). Il Campione del Mondo precede il ducatista di 202 millesimi e Rins di 217 millesimi. Valentino Rossi nono a sette decimi.

05.10 Andrea Dovizioso torna in pista e inizia subito a martellare. Si riporta in seconda posizione a 2 decimi da Marquez, sempre leader con l’eccellente tempo di 1:30.292.

04.55 Ecco Maverick Vinales.

04.50 Arrivano gli auguri per Marc Marquez anche da parte della MotoGP.

Happy birthday to Mr #Big6 himself @marcmarquez93, who turns 25 years old today! Have an epic day ripping it up round Buriram!🎉 🎈🎂 pic.twitter.com/mDdgohNcDA — MotoGP™ 🇹🇭⏱ (@MotoGP) February 17, 2018

04.48 I giri di Valentino Rossi non sono stati superlativi: il migliore è 1:31.724, siamo a un secondo e mezzo da Marquez che continua a girare insieme a Dovizioso.

04.40 Finalmente Valentino Rossi in pista! Il Dottore dopo più di un’ora esce dai box, vediamo se riesce a trovare subito il giusto feeling.

04.33 Marc Marquez magistrale! Il Campione del Mondo si scatena scendendo a 1.30:292, un sorprendente Rins è distante soltanto 217 millesimi. Dovizioso quarto a 0.563. Lorenzo e Petroso distanti oltre un secondo e mezzo, Rossi senza tempo.

04.30 Valentino Rossi è ancora fermo ai box. In un’ora il Dottore non si è ancora visto in pista…

04.27 Marquez è un martello pneumatico! Si migliora ancora in 1:30.320. Dovizioso ritorna ai box. Il Campione del Mondo è l’unico in pista insieme a Iannone, Pedrosa e Morbidelli.

04.26 Così nel box della Honda.

04.25 Marquez scatenato! Il Campione del Mondo stampa un vertiginoso 1:30.376, mezzo secondo meglio di Dovizioso!

04.24 Anche Lorenzo non riesce a fare la differenza su questo tracciato. Ora è fermo ai box, sta cercando di porre dei correttivi.

04.20 Anche Marquez in pista. Dovizioso sta facendo un buon lavoro di messa a punto in questa sua seconda uscita dai box e gira sul piede interessante dell’1:31.1. Marquez leggermente più lento (di 3 decimi). A. Espargaro risale in quarta piazza a 275 millesimi dal leader, subito davanti a Zarco.

04.20 L’aggressività di Danilo Petrucci che si sta ben comportando in pista.

We saw it debuted in the factory squad yesterday but today is also @Petrux9's turn to try out one of @DucatiMotor's 3 new fairings! #ThaiTest pic.twitter.com/MNMMXclBHq — MotoGP™ 🇹🇭⏱ (@MotoGP) February 17, 2018

04.15 Attenzione all’ottimo Danilo Petrucci che risale in terza posizione a 58 a 0.235 da Dovizioso. Bravo anche Morbidelli in 1:31.511, sta girando tanto per trovare il feeling con la MotoGP.

04.13 Dozioso torna in pista. Guida la classifica con il tempo di 1:30.855, un decimo in più del crono di ieri di Crutchlow.

04.12 La Honda presenta così il suo weekend a Buriram. La scuderia giapponese lancia questo video emozionale.

04.10 Tutti i big sono ai box. Grande attesa per Valentino Rossi che cerca risposte importanti dopo le difficoltà di ieri.

04.06 Dovizioso rientra si box dopo quattro giri, Marquez rimane in pista e confeziona un interessante 1:30.913 spingendosi a soli 58 millesimi da Dovizioso.

04.06 Questa la nuova livrea della Suzuki, presentata proprio oggi. Andrea Iannone vuole inaugurarla al meglio.

04.04 Dovizioso ha 235 millesimi di vantaggio su Petrucci. Giro non eccezionale di Marquez che si ferma a 1:31.945.

04.03 Andrea Dovizioso subito al comando con il tempo di 1:30.855.

04.02 In pista anche Marc Marquez.

04.01 Dovizioso scende in pista!

04.02 Oggi è il compleanno di Marc Marquez. Il Campione del Mondo sta iniziando a ricevere gli auguri da tutto il mondo. Festeggia il giorno dopo Valentino Rossi.

04.00 Si attendono risposte importanti anche dalla Suzuki. Si è chiusa la prima mezz’ora di test, sempre Danilo Petrucci al comando.

03.57 Anche oggi fa davvero molto caldo a Buriram. I tempi si faranno in mattinata e nel tardo pomeriggio.

03.55 Fermi ancora ai box Dovizioso e Marquez. Subito fuori Danilo Petrucci che firma il miglior tempo in 1:31.090 precedendo Miller di 122 millesimi e Rins di 0.386.

03.48 Le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales sono chiamate a una pronta riscossa. Attesa una risposta anche da Jorge Lorenzo.

03.35 Atteso un nuovo confronto tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez che tra Sepang e la Thailandia sono sembrati i migliori.

03.30 Buonanotte a tutti. Inizia la seconda giornata di test a Buriram per la MotoGP.

Foto: Valerio Origo