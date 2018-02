LIVE MotoGP, Test Losail 2018 in DIRETTA: il programma di giovedì 1° marzo e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale

Ultimi test per la MotoGP prima dell’inizio del Mondiale. Sul circuito di Losail inizia una tre giorni fondamentale. Dopo le prove di Sepang e Buriram, infatti, piloti e scuderie hanno l’opportunità di mettere a punto gli ultimi dettagli proprio sulla pista su cui si aprirà la stagione. Il primo GP si svolgerà in notturna e proprio per questo motivo i test inizieranno nella tarda mattinata del Qatar e termineranno in serata, sotto la luce dei riflettori, proprio come sarà in gara.

Saranno otto le ore a disposizione per girare in pista, dalle 11 alle 19 (orari italiani, in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi). Ci sarà chi come la Honda va a caccia di conferme, dopo che la RC213V si è mostrata la moto più competitiva sia sulla prestazione secca che sul passo gara, specie con Marc Marquez, e chi, come la Yamaha e Valentino Rossi, deve assolutamente chiarire i dubbi che hanno accompagnato la seconda parte della stagione 2017 e che i test di Buriram hanno riproposto. La Ducati, invece, mira a prendersi il ruolo di prima sfidante anche per la stagione 2018.

Quali sono le date e gli orari dei test di Losail? Quando iniziano e come si svolgono?

La prima giornata di test a Losail (giovedì 1° marzo), si svolgerà dalle 11 alle 19, ora italiana (in Qatar sono avanti di due ore). Non sarà prevista un pausa intermedia, la sessione durerà otto ore consecutive, per terminare sotto la luce dei riflettori, per riprodurre le condizioni ambientali del primo GP della stagione, che si svolgerà proprio su questo circuito.

Come seguire i test di Losail della MotoGP

