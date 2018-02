LIVE Ludogorets-Milan, Europa League 2018 in DIRETTA: i rossoneri per sbancare in Bulgaria e ipotecare gli ottavi di finale!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ludogorest-Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Sfida importante per il Milan, che vuole proseguire anche in Europa l’ottimo momento. La squadra di Gennaro Gattuso sembra aver ingranato, in serie positiva da otto incontri (cinque vittorie e tre pari). Una striscia nata dal derby di Coppa Italia vinto con l’Inter, un successo che ha instillato fiducia al gruppo rossonero, che si è sbloccato ed ha cominciato a mostrare ottimi segnali anche dal punto di vista del gioco. In Europa il discorso potrebbe cambiare. Il Milan ha superato brillantemente la prima fase ed ora si trova di fronte il Ludogorets, un ostacolo non insormontabile ma che può comunque offrire qualche insidia. L’obiettivo dei rossoneri è comunque chiaro, ovvero fare strada nella competizione, ed allora qualsiasi passo falso dovrà essere evitato.

La partita comincerà alle 19: noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in campo. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Ludogorets-Milan!

