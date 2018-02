Pagelle LIVE Ludogorets-Milan, Europa League 2018: rossoneri con il tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu per l’assalto alla qualificazione

Dopo l’antipasto della Champions League, tocca anche all’Europa League tornare in campo dopo la sosta invernale per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Milan di mister Gennaro Gattuso è di scena in Bulgaria contro il pericoloso Ludogorets, squadra ricca di talento e decisamente complicata da affrontare. L’imperativo dei rossoneri sarà di incominciare con il piede giusto già in trasferta, per gestire meglio la situazione a San Siro. L’undici iniziale (4-3-3).dovrebbe vedere ancora Patrick Cutrone nel centro dell’attacco, nonostante Andrè Silva fosse candidato ad una maglia da titolare, per il resto formazione confermata con Davide Calabria che torna al posto di Ignazio Abate.

Di seguito le PAGELLE LIVE per seguire minuto per minuto la partita ed il comportamento dei protagonisti in campo:

MILAN (4-3-3):

G. Donnarumma;

Abate,

Bonucci,

Romagnoli,

Calabria;

Kessié,

Biglia,

Bonaventura;

Suso,

Cutrone,

Calhanoglu.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Broun; Cicinho, Plastun, Moti, Natanael; Anicet, Goralski; Lukoki, Marcelinho, Dyakov; Keseru.













alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Facebook Leonardo Bonucci