LIVE Lipsia-Napoli, Europa League in DIRETTA: 0-2. Napoli eliminato: i gol di Zielinski e Insigne non bastano per la rimonta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Serve la rimonta al Napoli per centrare l’accesso agli ottavi. Non sarà facile. La sconfitta dell’andata ha lasciato strascichi polemici sull’effettivo impegno della squadra azzurra in Europa e soprattutto sulle scelte di Maurizio Sarri di tenere fuori molti titolari e dare ampio spazio al turnover nell’ottica di dare la priorità al campionato. Eppure il gol di Ounas aveva illuso, prima che i tedeschi rimontassero fino al 3-1. Un passivo pesante da recuperare. In casa Napoli hanno però assicurato cattiveria e voglia di riscatto. Serviranno, perché il Lipsia ha già dimostrato sette giorni fa di avere qualità e gioco per mettere in difficoltà i partenopei.

Sarà dentro o fuori per il Napoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 19.00. Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in campo. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Lipsia-Napoli!

L’Italia perde dunque una rappresentante in Europa League. Era difficile, ma il gol di Insigne alla fine aveva fatto sperare nella rimonta. Invece non è stato così. È tutto: non perdete gli incontri di Milan e Atalanta, sempre con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

FINISCE QUI. IL NAPOLI SALUTA L’EUROPA LEAGUE. IL 2-0 NON BASTA PER RIMONTARE

95′ Ultime speranze per il Napoli. Il cross di Callejón si spegne tra le braccia di Gulacsi

93′ NOOOOO! Poteva essere una bella occasione per il Napoli: Mertens ha trovato Callejón sul lato destro dell’area ma il tiro dello spagnolo, da posizione defilato, è finito lontano dalla porta. Ha colpito male

92′ Ammonito Augustin, che ha ritardato la ripresa del gioco sulla punizione in favore del Napoli

91′ Poulsen tiene palla e si guadagna il fallo di Tonelli. Punizione preziosa per il Lipsia, che può far passare del tempo. Terzo cambio per i tedeschi: Ilsanker prende il posto proprio di Poulsen

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Insigne prova il lancio per Mertens ma Gulacsi blocca in uscita. Il Lipsia sembra scosso e sta provando in tutti i modi ad addormentare la partita

86′ Gran cross di Callejón, al volo, che pesca al centro il taglio di Insigne. Il folletto in area non perdona e in allungo infila il 2-0!

86′ INSIGNEEEEEEEEEEEEEEE!!! IL NAPOLI RADDOPPIAAAAAAAAAAAAAA! BISOGNA CREDERCI!

85′ Cambio nel Lipsia, anche per spezzare il ritmo del Napoli: esce Werner, entra Augustin

83′ NOOOOOOOOOO! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI!!! Solita apertura di Insigne per il taglio di Callejón, lo spagnolo colpisce in scivolata e mette al centro dove Upamecano anticipa Mertens! Intervento prezioso: il Napoli poteva definitivamente riaprire il confronto!

82′ Sarri si gioca l’ultimo cambio: Jorginho prende il posto di Diawara

80′ Il Napoli prova a spingere ma non si vede quella cattiveria che dovrebbe portare un tentativo di rimonta. Intanto il tempo passa e mancano solo 10’…

75′ Ammonito Sabitzer. Storie tese con Insigne prima della battuta del corner. Sul cross dalla bandierina, poi, l’arbitro fischia un fallo in attacco a Tonelli

74′ Forsberg al posto di Bruma. Primo cambio per il Lipsia. Intanto Zielinski si tiene la coscia

71′ Il Napoli sembra aver esaurito la sua spinta. Più passa il tempo più si fa dura…

68′ Altro cambio per il Napoli. Hysaj entra per Mario Rui: cambio tattico, perché il portoghese sembrava aver recuperato dal problema al piede

66′ Ammonito Zielinski. Contrasto aereo con Poulsen: le mani del giocatore del Napoli colpiscono il volto del giocatore danese, che però è sembrato accentuare il contatto

65′ Primo cambio per il Napoli: dentro Callejón, fuori Hamsik. Zielinski si sposterà a centrocampo

64′ Calcio d’angolo per il Napoli. Mertens prova la girata al volo ma la palla finisce lontana dallo specchio

60′ Il Lipsia è molto basso e sta concedendo campo al Napoli, faticando a ripartire. Bisogna approfittarne…

57′ Ritmo basso. Il Napoli deve accelerare se vuole rimontare

54′ Lancio lungo di Sabitzer per Werner. Reina esce e blocca in presa bassa. Mario Rui sembra stare bene e poter proseguire: Hysaj era pronto ad entrare ma si è riaccomodato in panchina

52′ Punizione dal limite per il Lipsia. La battuta di Sabitzer finisce sulla barriera. Rimane a terra Mario Rui, toccandosi la pianta del piede

48′ Grande cavalcata di Allan, che salta due avversari e arriva al limite, sbagliando però il cross per Insigne

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

FINISCE IL PRIMO TEMPO. LIPSIA-NAPOLI 0-1, SERVONO ALTRI DUE GOL AGLI AZZURRI

46′ Calcio d’angolo per il Lipsia. Sul primo palo stacca Werner ma il pallone è fuori

45′ Brivido per il Napoli. Su un lancio dalla difesa Reina esce di testa al limite dell’area per anticipare Werner. La palla finisce a Bouma che però perde tempo e alla fine opta per il cross. Tonelli allontana

41′ Si destreggia bene Insigne, poi sbaglia il tocco per Zielinski. Dal folletto napoletano passano tutte le azioni della squadra di Sarri

38′ Ci riprova il Lipsia, con una conclusione da lontano di Werner, respinta da Tonelli. Ma oramai la partita è passata nelle mani del Napoli

35′ Ora si sentono solo i tifosi del Napoli! I ragazzi di Sarri hanno preso coraggio e si stanno facendo vedere nella metà campo offensiva con frequenza

33′ Classica azione dei partenopei. Hamsik pesca Insigne che arriva sul fondo e mette al centro. Gulacsi respinge il cross ma lo fa sui piedi di Zielinski, che al volo insacca l’1-0! La rimonta è possibile: servono altri due gol!

33′ RETEEEEEEEEEEE! NAPOLI IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOO! SI RIAPRE IL CONFRONTO!!!

30′ Ammonito Poulsen. L’attaccante del Lipsia slalomeggia, vincendo due rimpalli su Diawara e Tonelli, poi Albiol lo ferma al limite dell’area. Il danese ci mette il piede e colpisce Albiol con un pestone

27′ INSIGNEEEEE! MA ERA FUORIGIOCO! Squillo del Napoli! Zielinski, al limite dell’area, trova l’inserimento di Insigne che davanti al portiere tira e colpisce il palo. Tutto inutile, però, c’era fuorigioco. Ma quantomeno il Napoli si è reso davvero pericoloso per la prima volta…

25′ È ancora il Lipsia a fare gioco…

23′ Ammonito Tonelli! Scontro aereo con Poulsen: il gomito del giocatore azzurro è troppo largo e colpisce il volto del giocatore del Lipsia

20′ È ancora il Lipsia a farsi vedere. Laimer arriva al cross sulla sinistra ma la palla attraversa l’area senza che nessuno possa deviarla. Finora sono stati i tedeschi i più pericolosi…

17′ Sta perdendo campo il Napoli. Il Lipsia accelera ogni volta che può, impensierendo la retroguardia napoletana

14′ TRAVERSA DEL LIPSIA! Cross arretrato di Bernardo per il tiro al volo di Sabitzer. Sul suo destro interviene Tonelli di testa: la palla si stampa sulla traversa, si impenna e poi Reina riesce a farla sua. CHE BRIVIDO!

12′ Trova ritmo il Napoli. Insigne e Zielinski combinano, poi la palla arriva al centro dove Hamsik controlla male. Nessun problema per Gulacsi

10′ La risposta del Lipsia! Bruno si divincola ed entra in area ma la sua conclusione è ben lontana dall’impensierire Reina

8′ Si fa vedere il Napoli! Hamsik si invola a sinistra e mette al centro. Zielinski viene anticipato ma arriva Allan che però non riesce a concludere in tempo

6′ Difficile manovrare il pallone a terra per il Napoli. La difesa del Lipsia fin qui si è mostrata molto attenta

3′ Prima azione offensiva del Napoli. Diawara tenta il lancio lungo per Insigne, ma Konaté fa buona guardia

2′ Il Lipsia prova subito a farsi vedere, nonostante il vantaggio di due gol in partenza

1′ SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO BATTUTO DAL LIPSIA!

18.57 Formazioni in campo: risuona l’inno dell’Europa League!

18.55 Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo!

18.50 Il Lipsia ha dimostrato di avere armi e qualità per mettere in difficoltà il Napoli. Ma i tedeschi concedono anche qualcosa e allora per la squadra di Sarri potrebbero aprirsi delle chance…

18.45 Grande tifo per il Napoli: ci sono circa 1500 tifosi partenopei

18.38 Non sarà facile gestire lo svantaggio per il Napoli, consapevole che non potrà subire gol. Sarà fondamentale, poi, segnare il prima possibile in modo da ridurre lo scarto

18.31 Il tecnico del Napoli ha assicurato che la squadra ci metterà il massimo dell’impegno. In tanti, infatti, giovedì avevano storto il naso, “accusando” i partenopei di scarso impegno, puntando in maniera chiara sullo Scudetto come primo obiettivo

18.25 Sarri ha fatto comunque qualche cambio rispetto al solito, ma davanti Mertens ci sarà, dopo che sette giorni fa era squalificato

18.17 Non sarà facile. Ci sarà un ambiente caldissimo a Lipsia!

18.10 È dentro o fuori per il Napoli, che deve rimontare l’1-3 dell’andata

18.02 Ecco le formazioni ufficiali!

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konaté, Upamecano, Bernardo; Sabitzer, Demme, Kampl, Bruma; Poulsen, Werner

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Zielinski, Mertens, Insigne

ore 18.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League!

Foto: Gianfranco Carozza