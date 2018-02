LIVE Fiorentina-Juventus, Serie A in DIRETTA: 0-2, Bernardeschi e Higuain portano i bianconeri in testa!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoserie sentono molto questa partita.

I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i partenopei replicheranno domani sera contro la Lazio nell’altra sfida di cartello di questo turno). Lo squadrone di Max Allegri non vuole perdere punti per strada ma di fronte si troverà una combattiva Fiorentina desiderosa di prendersi lo scalpo di lusso e di rilanciarsi in classifica. Higuain e compagni cercano il successo per lanciarsi con ancora più convinzione verso la Champions League: in settimana si affronta il Tottenham.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-2. Decidono Bernardeschi e Higuain, bianconeri in testa alla classifica. Domani la risposta del Napoli contro la Lazio.

FINISCE QUI.

Quattro minuti di recupero.

88′ La partita si sta trascinando verso la fine.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-2.

86′ GOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN! Lancio lungo di Chiellini, il Pepita la arpiona, va via sulla trequarti, arriva solo davanti a Sportiello e spara il diagonale fenomenale.

83′ Le due squadre sono davvero molto stanche, entrambe le formazioni hanno sprecato diverse energie.

80′ Ultimi dieci minuti di gioco. La Juventus sta cercando di difendersi strenuamente.

78′ Eysseric entra in campo, fuori Benassi per la Fiorentina.

78′ Ultimo cambio per la Juventus. Dentro Bentancur, esce Bernardeschi.

76′ Chiesa va giù in area di rigore, il pubblico rumoreggia ma il giocatore si rialza subito senza protestare. Non c’è calcio di rigore.

75′ Brava la Fiorentina muovere il pallone, Badel calcia da posizione favorevole ma Benassi la devia.

71′ BUFFOOOOOOOOOOOOOOOOOOON! MIRACOLOOOOOOOOOOOOOOO! Paratona su Thereau: palla vagante in area piccola, l’attaccante del viola va per battere a botta sicura ma Gigi ci mette il piede!

70′ Ora i ritmi si sono un po’ abbassati ma è sempre la Fiorentina in possesso palla.

67′ Combinazione perfetta tra Bernardeschi e Douglas Costa, palla in mezzo per Higuain che calcia in porta ma viene deviato.

66′ Giallo per Veretout entrato malamente su Bernardeschi a centrocampo.

65′ Esce Marchisio, entra Douglas Costa. Seconda sostituzione per la Juventus.

63′ Rabbiosa reazione dei viola ma i bianconeri si difendono molto bene. I padroni di casa non demordono.

60′ Prolungata azione offensiva della Juventus, Marchisio si immola su Badel, si riparte con un calcio d’angolo.

58′ La Fiorentina si è subito rialzata e prova a continuare la buona partita che stava disputando prima del gol di Bernardeschi.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

56′ GOOOOOOOOOOL! BERNARDESCHIIIIIIIIII! IL GOL DELL’EEEEEEEEEX! Punizione magistrale dal limite dell’area, si infila sul secondo palo.

56′ Punizione per Pjanic al limite dell’area…

54′ La Juventus non si sta facendo arrivare nella metà campo della Fiorentina. I bianconeri rinunciano a giocare in attacco…

52′ Chiesaaaaaa! Entra in area sulla sinistra, la mette in mezzo rasoterra, il pallone filtra ma non c’è nessuno per la ribattuta a rete!

50′ La Fiorentina tiene il pallino del gioco, la Juventus si impegna più in vaso di contenimento. Mandzukic tira giù Benassi a centrocampo.

48′ La Juventus fatica davvero ad alzare il baricentro, stenta a fare la differenza, non riesce a trovare i varchi giusti. I bianconeri stanno soffrendo al Franchi e il pubblico crede davvero nell’impresa.

46′ Fiorentina subito in attacco, si procura un bel calcio d’angolo, Milenkovic stacca ma non impatta al meglio.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

FINITO IL PRIMO TEMPO. FIORENTINA-JUVENTUS 0-0.

45+2′ Le due squadre sembrano voler congelare la situazione e rientrare negli spogliatoi dopo un primo tempo dispendioso.

Quattro minuti di recupero.

44′ Bernardeschi in mezzo per Higuian, Pezzella si rifugia in angolo.

42′ Animi caldissimi in campo. La rivalità si fa sentire, i giocatori sentono la partita e i tanti episodi in campo hanno scaldato ulteriormente la situazione.

39′ Fallo ad Alex Sandro per il fallo su Chiesa precedente al contropiede.

38′ PALOOOOOOOOOOOOOO! GIL DIAAAAAAAAAS! Contropiede stellare di Chiesa che poi passa al compagno, bravo a galoppare, entra in area, tira un missile che però colpisce il legno.

36′ Punizione per la Juventus sulla trequarti. Milenkovic tira giù Mandzukic, Gil Dias prende anche il cartellino giallo per proteste. Pjanic la mette sul secondo palo, Sportiello devia in angolo.

34′ Ora i ritmi si sono abbassati notevolmente dopo una mezz’ora davvero molto intensa.

32′ Bella sponda di Mandzukic, Astori rischia un retropassaggio di testa ma Sportiello non si fa ingannare.

29′ Ritmi molto alti in campo anche se nessuna delle due squadre riesce a procurarsi una chiara occasione da gol.

27′ I padroni di casa stanno facendo la partita. Possesso palla importante dei ragazzi di Pioli, gli uomini di Allegri si stanno rintanando un po’ troppo nella propria metà campo.

25′ Ottima Fiorentina. Gil Dias la rimette in mezzo e per poco non trova la deviazione vincente di un compagno. La Juventus sta soffrendo.

24′ Giallo a Lichsteiner e punizione per la Fiorentina sulla sua trequarti.

23′ Animi caldissimi in campo! Guida deve superarsi nella gestione di gara. Lichsteiner è a terra dopo un contrasto con Chiesa.

21′ Si sono persi tre minuti abbondanti per questo episodio. Il fuorigioco comunque c’era, quindi il cross era irregolare prima del tocco di mano di Chiellini.

20′ CLAMOROSO! Viene fischiato un fuorigioco. Il pubblico inveisce… Si riparte con punizione per la Juventus.

18′ Veretout sul dischetto…

17′ CALCIO DI RIGOREEEEEEEEEEEEEEEEEE! Chiellini intercetta col braccio un cross dalla destra e l’arbitro indica il dischetto. L’azione si rivedrà col VAR.

15′ Bernardeschi sbaglia il controllo al limite dell’area di rigore e viene sonoramente fischiato. Sul capovolgimento di fronte manca l’ultimo passaggio per Simeone.

13′ Lichsteiner commette fallo su Chiesa cercando di prendere il pallone in fase d’attacco. La Fiorentina si sta difendendo davvero molto bene e mette in difficoltà l’impostazione della Juventus.

11′ Ancora Benatia a chiudere su Simeone. Il pubblico della Fiorentina è caldissimo, gradisce questo atteggiamento propositivo dei propri ragazzi,

10′ Cori scurrili nei confronti di Bernardeschi. La Juventus deve ripartire dalla propria trequarti, la Fiorentina è davvero molto aggressiva.

8′ Bernardeschi è fischiato ogni volta che tocca il pallone. La partita è vibrante, i viola sono usciti prontamente dal forcing dei bianconeri e ora pressa alto.

7′ Veretout cerca di verticalizzare per Simeone ma non passa. Ora la Fiorentina ha alzato il baricentro.

5′ Bella conclusione di Marchisio dalla lunga distanza, ha avuto lo spazio giusto grazie a una buona giocata di Pjanic, Sportiello però para bene.

4′ Ancora una palla per Simeone, la difesa della Juventus non si fa sorprendere sulla trequarti. Ottica copertura successiva di Mandzukic, sulla ricostruzione Pezzella tira giù Higuain.

3′ La Juventus manovra con calma al centrocampo e guadagna poi una preziosa rimessa in fase offensiva. Gli ospiti sembrano essere in controllo della partita.

2′ I bianconeri hanno incominciato meglio la partita ma i padroni di casa non concedono molto. Simeone è stato cercato con un paio di lanci lunghi ma sbagliati.

1′ Juventus subito arrembante in attacco, la Fiorentina si difende bene. I viola difendono a 4, bianconeri propositivi con il 4-3-3.

20.50 INIZIA LA PARTITA. Primo possesso per la Juventus.

20.45 Suona l’inno della Serie A.

20.43 Le squadre entrano in campo.

20.35 La Juventus sarà poi impegnata in settimana contro il Tottenham in Champions League, altro obiettivo da non fallire. Due partite fondamentali ravvicinate per gli uomini di Max Allegri che ha schierato la formazione tipo.

20.32 La Juventus vuole vincere per balzare al comando e mettere pressione al Napoli che domani sfiderà la Lazio. La Fiorentina cerca la vittoria di prestigio contro una storica rivale.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita.

20.00 FORMAZIONE TITOLARE FIORENTINA

Fiorentina – @juventusfc: l’undici viola che scenderà in campo contro i bianconeri

Su Violachannel le formazioni al completo >> https://t.co/5jH62d5MRR#BattitiViola#FiorentinaJuve pic.twitter.com/M1AxZJmRWG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 9, 2018

19.54 Bianconeri in campo con il 4-3-3. Allegri punta su Higuian e rilancia Bernardeschi nel tridente completato da Mandzukic. Buffon confermato tra i pali, coperto da Benatia e Chiellini, sulle fasce Lichtsteiner e Alex Sandro.

19.50 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS.

https://twitter.com/juventusfc/status/962035984073342976