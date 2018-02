Fiorentina-Juventus 0-2: Bernardeschi e Higuain fanno volare i bianconeri in testa alla Serie A

La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 2-0 nell’anticipo della 24^ giornata della Serie A di calcio e si è portata in testa alla classifica del campionato: i bianconeri hanno espugnato l’Artemio Franchi con una prova di grande sostanza e ora hanno due punti di vantaggio sul Napoli che domani sera dovrà rispondere nel durissimo match contro la Lazio. I ragazzi di Max Allegri hanno ottenuto un successo di vitale importanza contro un avversario davvero coriaceo che per larghi tratti ha fatto la partita ma che è stato anche molto sfortunato.

A decidere l’incontro è stato Federico Bernardeschi, il grande ex della partita. Il bianconero ha calciato una perfetta punizione dal limite dell’area, ha scavalcato la barriera e dalla destra l’ha messa sul palo opposto. La Juventus è passata in vantaggio al 56′, proprio nel momento di massima difficoltà: la Fiorentina stava spingendo e stava davvero mettendo sotto gli avversari, poi il calcio piazzato del fischiatissimo Bernardeschi ha risolto la contesa. I viola si sono riversati in attacco nell’ultima mezz’ora di gioco ma hanno capitolato all’85 quando un lancio lungo di Chiellini ha innescato Higuain, abile a trovare il gol del raddoppio e a chiudere i conti.

La Fiorentina ha lottato tanto e ha avuto tre occasioni importanti per sbloccare il match. Fa discutere l’episodio capitato al 17′: l’arbitro concede un calcio di rigore per tocco di mano di Chiellini su cross dalla destra, si va al Var e il penalty viene annullato per un fuorigioco all’inizio dell’azione davvero molto discutibile. Al 38′ Gial Dias ha colpito un palo clamoroso su contropiede innescato da Chiesa e poi al 71′ Buffon ha compiuto un vero e proprio miracolo nell’area piccola su Thereau.













