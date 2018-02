Basket, Eurolega 2018: la Stella Rossa segna 100 punti e Milano cade a Belgrado

Brutta sconfitta per l’Olimpia Milano a Belgrado. La Stella Rossa vince 100-89 al termine di una partita che ha visto i serbi in controllo e con la squadra di Simone Pianigiani che ha dovuto inseguire per quasi tutto l’incontro. All’Armani non riesce la terza vittoria consecutiva in trasferta e soprattutto manca un importantissimo aggancio in classifica agli avversari di giornata.

A Milano non bastano i 17 punti di Mindaugas Kuzminskas e i 15 di Andrew Goudelock, colpevole comunque di un pessimo ultimo quarto con alcune palle perse decisive. In casa Stella Rossa doppia doppia di Matthias Lessort con 15 punti e 10 rimbalzi ed ottima prova anche di Stefan Jankovic (15 punti) e Taylor Rochestie (14)

Milano comincia bene dalla linea dei tre punti con tre triple consecutive e scappa sul 9-4. La Stella Rossa reagisce e firma un parziale di 7-0 per il primo vantaggio serbo nella partita (11-9). La bomba di Rochestie firma il +4 per i padroni di casa, ma l’Olimpia resta tranquillamente in partita e Kuzminskas pareggia sul 19-19. Nel finale Bjelica segna, mentre Theodore sbaglia la tripla sulla sirena di fine primo quarto, con il tabellone che segna 23-20 per la Stella Rossa.

Ad inizio secondo quarto la difesa serba difende l’arco e allora Milano la punisce con le penetrazioni al ferro. Bertans appoggia al vetro il +1 (27-28), ma da questo momento si spegne completamente la luce per l’Olimpia. La tripla di Dobric chiude un break serbo di 11-0 e la Stella Rossa vola sul +10. Ancora Bertans rianima Milano con la tripla, ma la squadra di Pianigiani torna nuovamente sotto la doppia cifra di svantaggio (43-31). Negli ultimi minuti, però, Micov e Gudaitis trovano canestri pesanti e all’intervallo l’Armani è sotto solo di cinque punti (50-45).

Si rientra in campo e Kuzminskas avvicina ancora Milano sul -3, ma la Stella Rossa replica con cinque punti consecutivi di Davidovac. A metà terzo quarto Theodore firma il -5 (58-53) e l’Olimpia è in partita. Dangubic e Lessort, però, permettono ai padroni di casa di tornare nuovamente avanti sulla doppia cifra (69-59). Nel momento di maggior difficoltà, Milano va da Gudaitis e il centro lituano non la tradisce. Kuzminska segna anche la tripla del -4, ma sulla sirena Lessort chiude il quarto sul 71-65.

L’ultimo quarto si apre male per l’Olimpia, con Jankovic che firma un personale 4-0 e la Stella Rossa ritrova ancora il +10 (75-65). Milano prova ad accorciare il divario, ma non riesce mai a scendere oltre i sette punti di svantaggio, complici anche dei pesantissimi errori dalla lunetta di Micov (0/2) e Goudelock (1/2). I serbi puniscono ogni errore difensivo milanese e la partita finisce quando Lazic infila la tripla del +16 (93-77) a tre minuti dalla fine. Addirittura i padroni di casa si permettono di toccare quota 100 punti e festeggiano un’importante vittoria per la loro classifica.

Questo il tabellino della partita

STELLA ROSSA BELGRADO – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 100-89 (23-20; 27-25; 21-20; 29-24)

Stella Rossa: Dangubic 10, Davidovac 5, Lazic 5, Dobric 6, Feldeine 10, Jankovic 15, Rochestie 14, Omic 11, Lessort 15, Ennis, Jovanovic, Bjelica 9

Milano: Goudelock 15, Micov 11, Pascolo, Kalnietis, Tarczewski 3, Kuzminskas 17, Cinciarini 2, M’Baye 3, Theodore 13, Bertans 10, Jerrells 7, Gudaitis 8













Credit: Ciamillo