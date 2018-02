Calcio, chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta: “Mancini tra i papabili, Conte ha fatto un miracolo agli Europei”

Roberto Fabbricini è il Commissario della FIGC e resterà in carica per i prossimi sei mesi con l’obiettivo di rimettere serenità all’interno di una Federazione in crisi totale dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e incapace di eleggere un proprio Presidente. Il segretario del Coni dovrà rimettere ordine e spetterà a lui scegliere il nuovo CT dell’Italia dopo l’esonero di Ventura.

Si inizia a parlare di un traghettatore per le amichevoli primaverili che con buona probabilità sarà Gigi Di Biagio, attuale coach della U21: “E’ prematuro dirlo ora, è un’ipotesi, ma non abbiamo ancora parlato con nessuno. Provvederemo a trovare una soluzione e ci aiuterà Costacurta“. Billy avrà un ruolo importante e commenta così dopo la sua nomina a sottocommissario: “I nomi sono quelli già sentiti, persone che hanno condiviso con me partite con la Nazionale. Come Mancini, tanto per fare uno dei nomi papabili. Dobbiamo cominciare con i colloqui, i tempi sono frettolosi ma bisogna iniziare a muoversi e il prima possibile andare a parlare con loro. E’ necessario un selezionatore. Conte mi ha aumentato i dubbi agli ultimi Europei: ha fatto un miracolo sportivo. Si dovrà valutare quelle che sono le persone e noi italiani siamo i migliori al mondo, come chef, allenatori e ricercatori“.