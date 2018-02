LIVE Curling, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Danimarca batte Italia 6-4

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli scandinavi, ultimi della classe, per volare sempre più in alto e davvero mettere un altro piccolo mattoncino sulle speranze di poter lottare per le medaglie.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 01.05. Buon divertimento a tutti.













3.38: non sbaglia la Danimarca, boccia e chiude la partita. 6-4 per i danesi.

3.28: niente da fare. Danimarca che porta a casa due punti e va sul 6-3. Italia che proverà il miracolo nell’ultimo end, ma la partita sembra essere già chiusa.

3.25: Italia davvero in crisi. Serve un colpo perfetto per non farci bocciare, altrimenti la partita finisce qui.

3.24: piccolo errore sulla guardia per gli azzurri. C’è comunque una stone a punto, bisogna portarla a casa.

3.18: gli azzurri stanno andando a caccia di punti. Timeout, obiettivo ovviamente strappare la mano.

3.09: serve un’impresa all’Italia. Ottava mano nulla, martello che resta alla Danimarca che è già in vantaggio 4-3. Bisogna rubare.

3.08: fondamentale ora annullare la mano. La Danimarca potrebbe fare due punti.

3.07: boccia bene la Danimarca, Italia che ora prova ad attaccare.

3.05: tre stone per l’Italia a punto, la Danimarca deve assolutamente bocciare e non può permettersi errori.

3.00: timeout per la Danimarca che deve vedere il da farsi in un end che per ora sembra essere favorevole agli azzurri.

2.52: Italia a rischio doppio punto contro, invece arriva la bocciata di Mosaner e la Danimarca fa End nullo.

2.46: molto tattico questo settimo End. Danimarca a caccia dei due punti, l’Italia vuole difendersi.

2.38: SBAGLIA LA DANIMARCA!!!! Un punto per l’Italia, 4-3 per i danesi e mano rubata!!! C’era addirittura il rischio di segnarne due.

2.35: a due stone dal termine restano ancora due punti in casa per l’Italia. Serve però chiudere al meglio per trovare una rubata fondamentale.

2.32: va a bocciare la Danimarca, ma ci sono ancora due stone azzurre a punto. C’è bisogno di una buona guardia.

2.30: ci stanno provando gli azzurri! A caccia di una rubata che sarebbe eccezionale. I presupposti ci sono.

2.25: serve un colpaccio in questo sesto End per gli azzurri.

2.17: Italia costretta a mettere un punto in questo quinto End. All’intervallo Italia-Danimarca 2-4.

2.13: grande doppia bocciata per la Danimarca, Italia ora in crisi.

2.10: fase di gioco statica ora. L’Italia mette la guardia, la Danimarca boccia. L’obiettivo sono ovviamente i due punti.

2.07: in questo quinto end l’Italia va a caccia di un gioco da due punti che sarebbe fondamentale per rientrare in partita.

2.02: Mosaner non c’è! Boccia la stone danese ma quella italiana esce. L’Italia sceglie di fare mano nulla: 1-4 dopo il quarto End

2.00: Potenziale gioco da due punti per l’Italia

1.55: Buon approccio dell’Italia che adesso sarebbe a punto

1.53 Sono bravi i danesi. Bocciano e restano nella casa. Stanno spingendo l’Italia a prendere un solo punto

1.52: L’Italia mette le guardie e la Danimarca piazza due stone nella casa

1.49: Imprecisa e poco concentrata e cinica l’Italia che continua a sprecare buone possibilità e si trova sotto 1-4 dopo tre End

1.48: NOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Ancora un errore di Mosaner che va atoccare la stone azzurra e adesso c’è la Danimarca a punto e con un tiro a disposizione

1.45: La bocciata di Mosaner che lascia due stone italiane a punte, ora il penultimo tiro di Stjerne

1.44: Buon terz’ultimo tiro della Danimarca che va a punto. L’Italia proverà la bocciata?

1.40: L’Italia ripiazza la guardia dopo la bocciata danese

1.38: Non perfetti i colpi di approccio della Danimarca che ha una stone a punto

1.33: Stavolta Mosaner non sbaglia: mette il punto e siamo 1-2

1.32: La Danimarca restituisce l’errore. Tiro corto, sempre due ston ddanesi a punto al momento e ora Mosaner deve mettere il punto

1.30: noooooooooo!!! Errore di Mosaner che va a bocciare la stone italiana! Ora ci sono due stone danesi a punto, si rischia di dover fare un solo punto e perdere la mano

1.28: Retornaz sbaglia la stone danese che era entrata nella casa. Ora potenzialità di due punti per gli azzurri

1.25: Ci sono tre stone azzurre a punto. La Danimarca deve inventarsi qualcosa per evitare i tre punti azzurri

1.23: Errore di Poulsen! Sbaglia completamente la guardia italiana. Gli azzurri hanno due stone in casa e ora si mette bene

1.21: Bocciata azzurra! La stone dell’Italia è centrale nella casa

1.17: Arriva la bocciata e la Danimarca si porta sul 2-0

1.16: La bocciata di Mosaner che resta a punto ma ora i danesi con una bocciata possono conquistare i due punti

1.14: Peccato! Mosaner boccia la stone esterna e sfiora quella più interna. Otra una stone danese a punto. I danesi hanno due tiri, l’Italia uno

1.13: Retornaz boccia ma non riesce a restare a punto con la stone. Una sola stone in casa: è quella della Danimarca che avrà anche l’ultimo tiro

1.11: Buona bocciata di Retornaz

1.09: Errore degli azzurri che bocciano la loro guardia. Due punti potenziali per la Danimarca

1.08: Danimarca di mano

1.05: Iniziata la partita tra Italia e Danimarca

1.00: I danesi, che hanno vinto una partita e ne hanno perse due finora, schierano Stjerne, Frederiksen, Poulsen, Dupont e Berg Thomsen. Per l’Italia stessa formazione con Pilzer, Ferrazza, Gonin, Retornaz e Mosaner

0.55: Buona notte! Inizia un’altra giornata importante per il curling azzurro. Una sola sfida, alla Danimarca per l’Italia che sogna dopo le due vittorie con Svizzera e Usa

(foto WCF)